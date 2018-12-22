Тема:
Провокации в Керченском проливе 1 час назад
Слуцкий: США вновь оплачивают оголтелую антироссийскую кампанию
Председатель комитета российской Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал "показным жестом" решение США выделить 10 миллионов долларов на дополнительную помощь ВМС Украины после ноябрьского инцидента в Керченском проливе.
"Решение о дополнительных 10 миллионах долларов американской помощи Киеву — явно показной жест, которым Вашингтон вновь оплачивает оголтелую антироссийскую кампанию", — заявил Слуцкий, слова которого приводит РИА Новости.
По мнению парламентария, эти миллионы лучше было бы направить не на военные цели, а на помощь детям Донбасса.
Как отметил Слуцкий, в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, все снова ставится "с ног на голову": нарушителей границ другого государства признают невинными жертвами, а Россию, которая защищала свои территориальные воды — агрессором.
Ранее представитель госдепартамента США Роберт Палладино сообщил, что Вашингтон выделит 10 миллионом долларов дополнительной помощи Киеву после инцидента в Керченском проливе, где в ноябре украинские корабли были задержаны за незаконное пересечение российской границы.
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