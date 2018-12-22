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Провокации в Керченском проливе 1 час назад

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22 декабря 201813:55

Слуцкий: США вновь оплачивают оголтелую антироссийскую кампанию

Михаил Метцель/ТАСС

Председатель комитета российской Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал "показным жестом" решение США выделить 10 миллионов долларов на дополнительную помощь ВМС Украины после ноябрьского инцидента в Керченском проливе.

"Решение о дополнительных 10 миллионах долларов американской помощи Киеву — явно показной жест, которым Вашингтон вновь оплачивает оголтелую антироссийскую кампанию", — заявил Слуцкий, слова которого приводит РИА Новости.

По мнению парламентария, эти миллионы лучше было бы направить не на военные цели, а на помощь детям Донбасса.

Как отметил Слуцкий, в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, все снова ставится "с ног на голову": нарушителей границ другого государства признают невинными жертвами, а Россию, которая защищала свои территориальные воды — агрессором.

Ранее представитель госдепартамента США Роберт Палладино сообщил, что Вашингтон выделит 10 миллионом долларов дополнительной помощи Киеву после инцидента в Керченском проливе, где в ноябре украинские корабли были задержаны за незаконное пересечение российской границы.

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