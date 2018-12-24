Космонавт Прокопьев: дырка в "Союзе" была сделана изнутри

Бытовой отсек "Союза МС-09" был продырявлен изнутри. Об этом заявил вернувшийся на Землю с МКС космонавт Сергей Прокопьев. Олег Артемьев и Сергей Прокопьев дали показания следователям, которые расследуют дело о частичной разгерметизации космического корабля.

"Пыток пока еще не было. Все еще впереди", — пошутил на пресс-конференции в Звездном городке Олег Артемьев.

Вместе с тем, космонавты признали, что возникшая в космосе 30 августа 2018 года ситуация была полезной, сообщает "Интерфакс". Артемьев подчеркнул, что она позволила пересмотреть алгоритм действий при разгерметизации. И ее анализ и разборка должны принести пользу пилотируемой космонавтике.

Экипаж 20 декабря благополучно вернулся на "Союзе МС-09" на Землю. Продырявленный бытовой отсек сгорел в атмосфере. Но до этого 11 декабря космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко совершили выход в космос, чтобы собрать образцы герметика и микрометеоритной защиты бытового отсека "Союза" для экспертов, которые должны определить, когда, где и как было сделано это отверстие. Для этого космонавтам пришлось ножом и ножницами по металлу вскрыть обшивку корабля.

Падение давления на станции летом было незначительным. В Роскосмосе полагали, что причиной утечки воздуха со станции может быть отверстие от микрометеорита. Но космонавты были сразу убеждены, что дырка, которую обнаружил первым немецкий астронавт Александр Герст, сделана сверлом.

Космонавты заделали найденное отверстие ремонтным составом "Герметалл". После этого его еще раз пришлось для надежности заклеивать.

Найти причину образования отверстия в технологической цепочке на Земле внутренняя комиссия производителя "Союзов" РКК "Энергия" не смогла. Поэтому проблемой занялись правоохранительные органы.

Российский космонавт Сергей Прокопьев призвал не верить тиражируемым в соцсетях слухам об образовании отверстия по вине кого-то из членов экипажа МКС.

"Все, что пишется в социальных сетях, почти все – неправда, — заявил он. — И не надо так плохо думать об экипаже. Все у нас прекрасно, мы взаимодействовали очень здорово и в процессе выхода из этой нештатной операции. Экипаж отработал настолько хорошо, что нам грех жаловаться".