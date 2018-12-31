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Взрыв газа в Магнитогорске 48 минут назад

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31 декабря 201815:03

38 магнитогорцев остаются в списках пропавших без вести

Судьба 38 жителей дома в Магнитогорске, где взорвался газ, до сих пор не известна. И в этот список входят только те, кто прописан. Могут ли под руинами находиться гости жильцов или те, кто снимали квартиру, не известно, заявил агентству ТАСС мэр города Сергей Бердников.

Что касается траура, то его объявят после разбора завалов и завершения спасательной операции. Напомним, что работы на месте трагедии собираются завершить не позднее полуночи.

Взрыв в доме на проспекте Карла Маркса прогремел в 04:00 утра по московскому времени. Ударной волной разрушило несколько этажей. 4 человека погибли, 7 получили травмы разной степени тяжести. В спасательной операции принимают участие свыше тысячи спасателей и более 200 спецмашин.

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