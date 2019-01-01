Пожар в Оренбургской области унес жизни 7 человек

В оренбургском Орске в результате пожара, вспыхнувшего в жилом доме, погибли семь человек, в том числе, дети.

По предварительным данным, площадь пожара составила 5 квадратных метров, передает ТАСС. На месте инцидента были обнаружены тела семи погибших. К настоящему времени возгорание ликвидировано.