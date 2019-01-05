Трагедия в Магнитогорске: утверждены размеры компенсаций

Семьи погибших при обрушении дома в Магнитогорске получат по миллиону рублей. Согласно распоряжению правительства РФ, которое подписал премьер Дмитрий Медведев, это будет единовременное пособие. Его будут выплачивать на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи: жене или мужу, детям, родителям, а также людям, которые находились у погибших на иждивении.

Людям, серьезно пострадавшим в этой трагедии, единовременно выплатят по 400 тысяч рублей, получившим легкие травмы — по 200 тысяч рублей.

Жильцы, потерявшие "имущество первой необходимости" при обрушении дома, получат финансовую помощь — по 100 тысяч рублей на человека, жители соседних подъездов — 10 тысяч рублей на человека.

Премьер также поручил властям Челябинской области представить в МЧС согласованные с Минздравом и МИД списки погибших и пострадавших в Магнитогорске, а также списки лиц, нуждающихся в финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости.

На поддержку семей погибших и пострадавших в Магнитогорске Медведев поручил правительству выделить МЧС 65 миллионов 140 тысяч рублей из резервного фонда кабинета министров.

В результате взрыва газа в жилом доме Магнитогорска 31 декабря погибли 39 человек.