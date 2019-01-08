Посольство России: Скрипалей насильственно удерживают в Великобритании

Власти Великобритании насильно удерживают Сергея и Юлию Скрипалей, а также продолжают скрывать факты, связанные с инцидентом в Солсбери. Официальный Лондон все еще не предоставил никаких новых данных и доказательств, поэтому "картина произошедшего остается столь же запутанной", заявил агентству ТАСС пресс-секретарь российского посольства в Королевстве.

Кроме того, 8 января стало известно, что в течение ближайшего месяца над домом Скрипалей возведут герметичный купол. После чего крыши жилого здания и примыкающего к нему гаража разберут и вывезут. Журналисты уточняют, что весь строительный мусор тоже герметично запечатают и вывезут.

Напомним, 4 марта Сергей и Юлия Скрипали якобы были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием "Новичок". Большинство экспертов, знакомых с этим ядом, считали, что шансов выжить у экс-полковника и его дочери нет. Однако, они выздоровели и чувствуют себя хорошо.