ФСИН: Улюкаев не содержится в VIP-камере при санчасти

Во ФСИН опровергли сообщения о том, что осужденный за взяточничество экс-министр Алексей Улюкаев содержится в колонии на привилегированных условиях.

"Он содержится в исправительной колонии строгого режима на общих условиях, проживает в одном из отрядов и трудоустроен", — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Информацию о том, что для Улюкаева в медсанчасти колонии организована VIP-камера с доставкой еды и тихим часом распространили некоторые Telegram-каналы. Эту информацию уже опровергли в аппарате уполномоченного по правам человека Тверской области.

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев был приговорен к 8 годам лишения свободы и штрафу в размере 130 миллионов рублей в декабре 2017 года. Суд признал его виновным в получении взятки в размере 2 миллионов долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина.