21 погибший, 68 раненых: в Колумбии объявлен трехдневный траур

По последним данным, жертвами мощного взрыва в полицейской академии в Боготе стал 21 человек, еще 68 получили различные ранения. В стране объявлен трехдневный траур, передает "Интерфакс".

Уже известно, что теракт совершил 56-летний Хосе Альдемар Рохас. Он управлял фургоном, в котором было 80 кг пентолита. Сбив охранника, мужчина въехал во двор школы, где и произошел взрыв.

"Это нападение не только на молодежь, силы безопасности или полицию. Это нападение на общество", — сообщил президент Колумбии Иван, пообещав, что преступление не останется безнаказанным.