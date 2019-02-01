С Мишелем Леграном простились по православному обряду

Франция и весь мир сегодня простились с великим Мишелем Леграном — автором музыки к "Шербурским зонтикам", самым прославленным из французских композиторов, пианистом, дирижером и певцом. За свою жизнь в номинации "Лучшая музыка" Легран получил множество премий. С ним мечтали работать лучшие режиссеры, выдающиеся музыканты и певцы. Прощание с Леграном прошло в православном храме.

По православной традиции с прихожанином храма прощаются в его приходе. Для Мишеля Леграна храм Александра Невского — особенный, здесь он венчался со своей супругой Машей Мериль, урожденной княжной Гагариной, ради которой и принял православие. Здесь семья собиралась в самые важные дни. Сегодня здесь только друзья и близкие.

Гражданская церемония тремя часами позже прошла в театре Мариньи — на его сцене в ноябре прошла премьера спектакля "Ослиная шкура": музыку для него и для фильма, на основе которого и поставлен спектакль, написал Мишель Легран.

Уход Леграна — это потеря для всего мира. Он работал в британском кино, в Голливуде. Единственный композитор, у которого три "Оскара" и пять "Грэмми". Он обожал Россию, Россия в композитора была влюблена — с 1964 года, как только вышли "Шербурские зонтики".

А в 1966 году выходит фильм "Мужчина и женщина". Советские кинотеатры запросили 3 тысячи прокатных копий, во Франции их было — 3.

Его музыка покорила мир и будет жить вечно, сказала Мирей Матье, как только узнала о том, что Мишеля Леграна не стало. Попрощаться с композитором сегодня пришел весь Париж.

Мишеля Леграна похоронили в XX округе, где он родился — на знаменитом кладбище Пер-Лашез, рядом с композиторами и певцами, которые сделали славу Франции — Шопен, Бизе, Эдит Пиаф.