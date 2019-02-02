На камни и шашки парижских "жилетов" полиция ответила водой и газом

В субботу в Париже прошла 12-я протестная акция "желтых жилетов". Манифестанты попытались заблокировать бульвар Сен-Мартен у площади Республики, но полиция применила водометы и слезоточивый газ. Перед этим в стражей порядка полетели камни и дымовые шашки, пишет ТАСС. По данным префектуры Парижа, задержаны десять человек.

Полиция задержала 14 манифестантов и в городе Валанс в центре страны. Для защиты от вандалов власти рекомендовали владельцам магазинов прекратить торговлю. В Валансе на акцию собрались около десяти тысяч человек, поэтому было запрещено движение свадебных кортежей.

Движение "желтых жилетов" требует от президента и правительства Франции не повышать цены и налоги. За три месяца осуждены 197 участников погромов.