Французы продолжают протестовать

Во Франции прошла 12 акция протеста "желтых жилетов". По приблизительным подсчетам, в ней приняли участие почти 60 тысяч манифестантов. Главный лозунг субботней волны протестов — солидарность с активистами "желтых жилетов", пострадавшими от действий французской полиции.

Манифестанты требовали немедленно исключить из арсенала правоохранителей резиновые пули, сообщает телеканал "Россия 24". Петиция за отказ от травматического оружия собрала более 100 тысяч подписей. При этом Государственный совет, наблюдающий за соблюдением французской конституции, отказывается признавать резиновые пули незаконными.

Протесты прошли не только в Париже, но и в регионах. В Валансе на демонстрацию вышли 5 тысяч человек, и их не остановила холодная погода. Без точечных столкновений с полицией не обошлось, в целом, акции прошли спокойнее, чем обычно.