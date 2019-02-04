В горящем доме на Никитском бульваре обрушились перекрытия

В горящем здании, расположенном по адресу Никитский бульвар, 12, обрушились деревянные перекрытия. Здание представляет историческую ценность, оно было построено в 1912 году. Пожар начался в квартире на шестом этаже, затем огонь распространился на лестничные клетки, захватив четвертый и пятый этажи. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров.

Из огня спасены 42 человека, в том числе 8 детей. Два человека погибли, трое пострадали, передает РИА Новости.