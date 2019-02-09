"Летающий радар" А-100 совершил первый полет

"Летающий радар" А-100, превосходящий по своим техническим характеристикам отечественные и зарубежные аналоги, приступил к летным испытаниям, сообщили в Минобороны России.

Самолет оснащен цифровым навигационным комплексом и двухдиапазонным локатором с фазированной антенной решеткой.

РЛС самолета способна сопровождать до 300 целей на расстоянии 650 километров. А-100 может находиться в воздухе на расстоянии 1000 километров от базы до 6 часов.

В сентябре сообщалось, что заводские испытания ДРЛО А-100 "Премьер" к концу 2018 года будут завершены. И к 2020-2021 году самолеты будут переданы в войска, передает "Интерфакс".