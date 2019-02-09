Антонов высказался по встрече Путина и Трампа

Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа требует серьезной подготовки, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Он высказался преддверии Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля.

Дипломат оговорился, что сегодня трудно сказать, где и когда возможен контакт между лидерами двух стран. "К разговору нужно серьезно готовиться, сделать максимум возможного для того, чтобы он был результативен", — приводит слова посла РИА Новости.

Вместе с тем он отметил, что какими бы сложными ни были отношения между Москвой и Вашингтоном, встречи президентов всегда сказываются на международной ситуации позитивно. Как добавил Антонов, Россия и США как крупнейшие ядерные державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН, несут особую ответственность за международный мир и безопасность.

Главным общим вызовом безопасности посол назвал международный терроризм. Кроме того, он выделил предотвращение гонки вооружений, урегулирование международных конфликтов, борьбу с наркотрафиком. Как подчеркнул Антонов, от решения этих важнейших мировых проблем зависит политическое и экономическое развитие практически всех стран мира. "Вот почему столь важны контакты между лидерами двух государств", — добавил высокопоставленный российский дипломат.

Антонов призвал отказаться от языка ультиматумов в межгосударственном общении, иначе "ничего путного не получится". Он указал, что Россия и США должны вести прагматичный диалог с учетом российских национальных интересов. "Только на такой основе возможен плодотворный разговор", — подчеркнул посол РФ в США.

Дипломат напомнил также, что что президент России на пресс-конференции по итогам саммита "двадцатки" в Буэнос-Айресе заявил, что открыт к встрече с президентом США, когда американская сторона будет к этому готова.