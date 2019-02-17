"Долой американцев, да здравствует Путин!": гаитяне сожгли американский флаг

"Долой американцев, да здравствует Путин!"

Именно такие лозунги скандируют манифестанты в Порт-о-Пренсе. Гаитяне с 7 февраля проводят массовые акции протеста против президента республики Жовенеля Моиза, которого подозревают в растрате бюджетных средств и обвиняют в неспособности обеспечить жителей страны предметами первой необходимости.

Кроме того, гражданам Гаити не нравится то, что Моиз поддерживает США и политику президента Трампа. В знак протеста манифестанты сожгли американский флаг. Протестующие требуют отставки главы государства, сообщает kp.ru.

Гаитяне просят помощи в разрешении кризиса в их стране у России и Китая.

"Мы просим Россию, Венесуэлу и Большой Китай присмотреться к страданиям, которые мы здесь переживаем".

За время протестов погибли семь человек, несколько десятков манифестантов пострадали.