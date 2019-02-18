Президент выступит с ежегодным Посланием в Гостином дворе

Президент России Владимир Путин обратится с Посланием к Федеральному Собранию в полдень 20 февраля. Он выступит с трибуны в зале Гостиного двора. Ранее глава российского государства обращался с посланием в Кремле, но сейчас там проходит ремонт. В 2018 году Путин огласил свое послание в Манеже.

Информация о месте оглашения Послания президента России в 2019 году появилась на сайте Кремля.

Темы послания президента уже определены, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На вопрос о том, будут ли использоваться мультимедийные технологии, Песков подчеркнул, что инфографика не является самоцелью. Она лишь иллюстрирует текст Послания главы российского государства.