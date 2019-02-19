Опасный фенспирид: из российских аптек изымают уже второе лекарство

Из российских аптек Росздравнадзор изымает еще одно лекарство с фенспиридом. Вслед за французским "Эреспалом" ведомство выводит с лекарственного рынка таблетки и сироп "Эпистат" от "Гедеон Рихтер". В его состав также входит проштрафившийся фенспирид.

Это препарат с противовоспалительной и антибронхоконстрикторной активностью, отмечает "Интерфакс". За 10 лет обращения в России лекарств с фенспиридом никаких тяжелых реакций выявлено не было, отмечает Росздравнадзор. Тем не менее, после того, как во Франции из оборота был из-за риска возможного нарушения сердечного ритма изъят "Эреспал", то и Россия решила перепроверить все лекарства, содержащие фенспирид. В ходе исследований было доказано, что препарат может удлинять QT-интервал на электрокардиограмме.

Назначаемый для лечения заболеваний дыхательных путей "Эреспал" от "Лаборатории Сервье" был убран с российского рынка 14 февраля 2019 года. Это лекарство изымается после 40 лет использования.