Путин: гражданам, лишившимся дохода, надо предоставить ипотечные каникулы

Дополнительные законодательные гарантии для людей предложил в своем Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин. Глава государства предложил ипотечные каникулы — отсрочку по платежам для лишившихся доходов граждан.

Это, подчеркнул Путин, даст возможность гражданам сохранить свое единственное жилье, передвинуть выплаты по кредиту, который можно будет погасить позднее.

"В жизни может случиться все и бывает все — и потеря работы, и тяжелые болезни, — заявил Владимир Путин, — и в этой ситуации загонять человека в тупик — последнее дело, да и бессмысленно это даже с экономической точки зрения".

Но при этом, добавил президент, берущие ипотечные кредиты россияне также должны проявлять ответственность и просчитывать все последствия.

При этом ипотечные каникулы надо вводить таким образом, чтобы не навредить банкам, продолжил Путин. "Непростая задача, здесь надо подумать, как организовать работу так, чтобы и финансовым организациям не навредить, и человека поддержать, но это можно сделать", резюмировал в своем Послании Путин.

Трансляцию Послания из Гостиного двора в прямом эфире транслировали сайт Вести. Ru, телеканалы "Россия 24" и "Россия 1", а также "Радио России" и "Маяк".