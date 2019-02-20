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Послание Федеральному Собранию 10 минут назад
Доступная медпомощь в каждом уголке России: президент озвучил ряд предложений по здравоохранению
До конца 2020 года медицинская помощь для всех россиян должна стать доступной во всех без исключения пунктах, где бы они не жили. Это задача из Послания, с которым президент России Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию в 2019 году.
За два следующих года, по словам Путина, должны быть построены 1590 врачебных амбулаторных и фельдшерских пунктов.
При этом Путин предложил поднять возрастную планку для участников программы "Земский доктор". Она призвана обеспечить приток медицинский кадров в российские регионы. Глава российского государства предложил, чтобы и специалисты старше 50 лет при переезде на работу в сельскую местность или малый город смогли получать единовременную выплату в 500 тысяч рублей для врачей и в 250 тысяч для младшего медперсонала.
Дефицит кадров по-прежнему остается острым вопросом первичного звена здравоохранения, признал Путин. И для решения этой проблемы потребуется комплексное развитие системы медицинского образования.
Озаботился президент России и проблемами паллиативной помощи. По экспертным оценкам, в такой помощи нуждаются от 800 тысяч до миллиона россиян. 18 февраля депутаты Госдумы приняли поправки в законодательство о паллиативной помощи во втором чтении. И президент знает об этом. Он попросил депутатов быстрее завершить работу над законопроектом в целом, а затем, на основе анализа того, как это законодательство работает на практике, оперативно вносить в законы изменения.
Не менее триллиона рублей пообещал российский президент направить за шесть лет на борьбу с онкологическими заболеваниями. Речь идет о внедрении новых технологий для борьбы с раком, помощи онкобольным, организации своевременного и доступного лечения, заставляющего отступить эту опасную болезнь.
Кроме того, в России вскоре могут появиться детские реабилитационные центры мирового уровня. Работа предстоит большая, пояснил Путин. Он предложил начать хотя бы двух детских реабилитационных центров мирового уровня.
"А затем будем двигаться дальше", — призвал Путин.
Самые сложные операции успешно делаются сейчас не только в федеральных, но и в региональных клиниках и центрах, добавил Путин. Но на ряду с этим крайне важна и эффективная реабилитация, а такой системы в России никогда не было.
Прямую трансляцию Послания президента России Федеральному собранию вели радиостанции "Маяк", "Радио России", каналы "Россия 1" и "Россия 24", а также сайт Вести.Ru.
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