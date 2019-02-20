Путин выступал в Гостином дворе почти полтора часа

В пятнадцатый раз президент РФ Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию. Его выступление, проходившее в Гостином дворе, продолжалось 1 час 27 минут, передает телеканал "Россия 24".

Самым продолжительное послание президента было прошлом году — 1 час 55 минут. В 2004 и 2005 годах президент произносил самую короткую речь в рамках ежегодных посланий — 48 минут. Согласно статистике, такие обращения президента занимают 1 час 15 мин — 1 час 20 мин.

В современной истории России традицию выступать с обращением к Федеральному Собранию заложил первый российский президент Борис Ельцин. 24 февраля исполнится четверть века с тех пор, как он впервые огласил послание парламенту, а общей сложности выступал с такими обращениями шесть раз.

Владимир Путин выступил с посланиями 15 раз, Медведев во время работы на посту главы государства — четыре раза.