Тема:
Послание Федеральному Собранию 8 минут назад
Президентское Послание: кому и что пообещал Путин
Почти полтора часа длилось ежегодное, уже пятнадцатое по счету, Послание президента Федеральному Собранию. В московском Гостином дворе президент затронул самые важные и чувствительные для россиян вопросы: поддержки многодетных семей, малообеспеченных граждан, пенсионеров, вопросы обороны, медицины, экологии и развития науки.
Семьям с детьми
Как ключевую определил президент демографическую задачу – задачу сбережения народа, всемерную поддержку семьи, материнства и детства. Путин сказал, что в этой сфере уже подготовлен целый пакет законопроектов.
Говоря о поддержке семей с детьми, президент предложил с 1 июля удвоить размер пособия по уходу за детьми-инвалидами с детства первой группы.
Предложил Путин и снизить налоговую нагрузку для многодетных семей. Шагом к этому, по мнению президента, станет увеличение федеральной льготы на недвижимое имущество.
Также он предложил снять ограничения по срокам на льготную ипотеку для семей с детьми.
Еще одной мерой поддержки семей, где родится третий и последующий ребенок, станет частичное погашение ипотечного кредита напрямую за счет федерального бюджета.
Кроме того, до конца 2021 года Путин предложил создать более 270 тысяч мест в яслях.
Что касается школьного обучения, то, сказал Путин, все российские школы должны быть переведены на современные условия обучения.
На это президент отводит два года. В этом вопросе, прежде всего, идет речь об элементарных бытовых удобствах.
Попавшим в сложные ситуации
Для бедных россиян глава государства предложил ввести социальные контракты. По подсчетам специалистов, такой государственной поддержкой за 5 лет смогут воспользоваться свыше 9 миллионов человек, передает "Россия 24",
Говоря о банковских кредитах и взявших их граждан, которые лишились дохода, президент предложил ввести дополнительные гарантии. В частности, речь идет об ипотечных каникулах.
Еще одна важная тема, которую отметил глава государства, — индексация пенсий. Президент заявил, что с этого года она должна осуществляться сверх уровня прожиточного минимума пенсионеров.
Глава государства также поставил задачу решить системные проблемы экономики, чтобы выйти на высокие темпы роста.
Еще одна мера социальной поддержки — снижение налоговой нагрузки. Так, по мнению главы государства, налог на землю не должен расти больше чем на 10 процентов в год.
Кроме того, по словам Путина, необходимо ввести послабление для застройщиков социальных объектов, а для многодетных семей должна работать простая формула: больше детей — меньше налог.
Президент также потребовал устранить несправедливость, с которой столкнулись граждане после индексации пенсии. Речь идет о случаях, когда люди были лишены социальных доплат, поскольку их пенсия превысила прожиточный минимум. Путин поручил правительству сделать перерасчет уже в этом году.
На здоровье!
Говорил Владимир Путин и об улучшении качества медицинских услуг. Президент поставил задачу к 2021 году полностью перевести на новые стандарты все детские поликлиники.
Отдельно остановился он на проблеме борьбы с онкологическими заболеваниями и обеспечении россиян современными и эффективными лекарствами. На эти цели в ближайшие 6 лет планируют выделить не менее одного триллиона рублей.
Кроме того, Владимир Путин поручил депутатам Госдумы ускорить принятие закона о паллиативной помощи, в которой нуждаются почти миллион человек.
Чтобы увеличить приток медицинских кадров в российские регионы, президент предложил поднять возрастную планку для участников программы "Земский доктор".
О "мусорной реформе"
Еще один важный вопрос для всех российских регионов, который поднял в своей речи президент России, — утилизация мусора и ликвидация свалок, расположенных в городской черте. Президент поручил рекультивировать их в ближайшие шесть лет.
В сфере переработки отходов Путин призвал избавиться от "мутных" структур и напомнил: "Люди должны видеть, за что они платят немалые деньги, и какие реальные изменения происходят".
"Если в "мусорной реформе" все сведется к росту платы за вывоз мусора, то "это не работа, а профанация", — отметил президент, а МВД и прокуратуре поручил навести порядок на этом рынке и избавиться от недобросовестных компаний, которые в нарушение закона организуют нелегальные мусорные полигоны.
Кроме того, в весеннюю сессию он принять закон о квотировании вредных выбросов.
О послаблениях бизнесу
Как отметил президент, для достижения масштабных целей, которые стоят перед страной, необходимо избавляться и от всего, что ограничивает свободу предпринимательства. Речь идет, в частности, о чрезмерном количестве поводов для содержания бизнесменов под стражей.
Огромное значение для государства и роста экономики, по словам Путина, имеет обновление нормативной базы в сфере надзорной деятельности.
По словам российского лидера, к этому вопросу следует подойти решительно и с 1 января 2021 года прекратить действие всех неактуальных нормативных актов.
Оборона и наука
Что касается еще одной важнейшей для страны темы – обороны и безопасности, Путин отметил полную несостоятельность позиции США в ситуации вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Он еще раз отметил, что Вашингтон неоднократно сам нарушал договор, размещая пусковые установки – в частности, в Румынии. Кроме того, Путин напомнил, что многие страны, в отличие от России, производили подобные вооружения тайно.
По мнению президента России, Штатам, решившим выйти из договора, нужно было сказать об этом честно и прямо, а не искать повод обвинить в нарушениях Россию.
Во время оглашения президентского Послания Федеральному Собранию Владимир Путин объявил о производстве нового вида оружия — российской ракете "Циркон", которая способна развивать гиперзвуковую скорость более 9000 километров в час.
Перехватить такую ракету существующими средствами абсолютно невозможно. Кроме того, уже весной будет спущена на воду первая атомная лодка, вооруженная беспилотным аппаратом "Посейдон", передает "Россия 1",
Также, говоря о двусторонних отношениях России и США, Владимир Путин отметил, что Москва не заинтересована в конфронтации с Вашингтоном, несмотря на то, что так думают на Западе.
Однако, по словам президента России, США не замечают, как меняется мир, и насколько ошибочна их международная политика.
В своей речи президент России анонсировал и новые амбициозные научно-технологические программы. По его словам, уже подписан указ о генетических исследованиях. Такую же масштабную программу национального уровня Путин предложил запустить и в области искусственного интеллекта.
* * *
В заключении глава государства отметил, что добиться поставленных целей можно только объединяя усилия, в консолидации общества и включенности граждан в дела страны. А солидарный настрой на перемены — всегда осознанный выбор самих людей, отметил президент России в очередном Послании Федеральному Собранию.
Его прямую трансляцию вели телеканалы "Россия 1", "Россия 24", сайт Вести.Ru, "Радио России"" и радио "Вести ФМ",
Ранее по теме
-
Кудрин назвал самое фундаментальное предложение в Послании8 минут назад
-
Силуанов подсчитал, сколько будут стоить бюджету предложения Путина44 минуты назад
-
Матвиенко: молодые врачи должны отработать свое образование53 минуты назад
-
Путин впервые рассказал о новейшей гиперзвуковой ракете "Циркон"58 минут назад
-
Путин - американцам: прежде, чем принимать опасные решения, просчитайте возможности наших новых боевых систем1 час назад
-
Путин выступал в Гостином дворе почти полтора часа1 час назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин выступал в Гостином дворе почти полтора часа
- Задержан водитель, насмерть сбивший мать и ребенка во Владивостоке
- Размер гитлеровских пенсий бельгийским нацистам возмутил парламентариев страны
- СК: на мальчике, переночевавшем в "Лосином острове", был надет мешок со скотчем
- В школьной столовой в Подмосковье обрушилась крыша
Самое читаемое
-
Мать и годовалого малыша сбили насмерть на глазах у отца
- Момент подрыва смертника попал на видео
- За утонувших в яме маленьких братьев коммунальщики заплатили 3 миллиона
- Онкологи уточнили, что помогает расти раковым опухолям
- "Главный сутенер": как полицейский зарабатывал миллион в месяц на проститутках
Вести.Экономика
-
Путин: россияне должны почувствовать улучшение жизни в этом году
- Топ-5 торговых партнеров России в 2018 году
- ЦБ РФ пожинает плоды: cтоимость золота на максимуме с весны 2018 года
- Минфин не боится санкций: инвесторам предложат сразу три выпуска ОФЗ
- Когда у рубля начнутся проблемы?
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Nokia 7.1: "середнячок" не значит "посредственность"
- Алмазные процессоры могут стать реальностью благодаря ИИ
- Любой Android можно заразить картинкой
- Илон Маск прикинул стоимость переезда на Марс
- Смартфоны и ноутбуки без российского ПО объявят вне закона
Авто.Вести.Ru
-
Renault начнет продавать обновленный Duster
- В Россию привезут очень большую "Тойоту"
- В Госдуме выступили против занижения скоростного лимита
- Названы сроки премьеры первого внедорожника Aurus
- Ford представил самый мощный Focus ST в истории модели
Недвижимость
-
Как сэкономить на коммунальных услугах
- Из квартиры пенсионерки вывезли 5 грузовиков мусора
- Элитный ЖК превратили в ночлежку
- Мужчина грабил людей, чтобы заплатить за аренду
- Сколько денег нужно, чтобы стать дачником
- Архитектор сделал дом из цистерны
Вести.Медицина
-
Вода и похудение: сколько нужно пить, чтобы сбросить вес
- Названы напольные покрытия и мебель опасные для детей
- Говорят ученые: мужчины и женщины не могут быть «просто друзьями»
- Осторожно, тяжелые металлы: что может быть не так с фруктовыми соками
- Газировка без сахара увеличивает риск развития инсульта
Вести в 20.00
-
Не стало великого кутюрье
- Журналиста "Вестей" не пустили в Молдавию
- 350 тысяч за похороны в стратосфере
Вести-Москва
-
Послание Федеральному Собранию: впервые президент выступит в Гостином дворе
- Чиновнику-взяточнику аукнулась предыдущая должность
- Столичные центры занятости переезжают в МФЦ
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Рекордный набор данных с Большого адронного коллайдера помог найти долгожданные частицы
- Субботник: спутник успешно загарпунил космический мусор
- Могут ли кошачьи паразиты действительно вызвать у людей шизофрению?
- Расшифрованный геном белой акулы поможет справиться с раком и возрастными заболеваниями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Сергей Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- Юлиан и Анастасия: жених и невеста
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Олега Янковского
- Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Почему врачи после смерти Децла забили тревогу
- В пригородной электричке между контролерами и пассажирами произошла драка
- Экс-супруга Аршавина написала на бывшего мужа заявление в полицию
- Заведено новое дело по факту смерти Дмитрия Марьянова
- Пациентка столичной больницы зарезала соседку по палате