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Послание Федеральному Собранию 8 минут назад

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20 февраля 201915:12

Президентское Послание: кому и что пообещал Путин

Почти полтора часа длилось ежегодное, уже пятнадцатое по счету, Послание президента Федеральному Собранию. В московском Гостином дворе президент затронул самые важные и чувствительные для россиян вопросы: поддержки многодетных семей, малообеспеченных граждан, пенсионеров, вопросы обороны, медицины, экологии и развития науки.

Семьям с детьми

Как ключевую определил президент демографическую задачу – задачу сбережения народа, всемерную поддержку семьи, материнства и детства. Путин сказал, что в этой сфере уже подготовлен целый пакет законопроектов.

Говоря о поддержке семей с детьми, президент предложил с 1 июля удвоить размер пособия по уходу за детьми-инвалидами с детства первой группы.


Предложил Путин и снизить налоговую нагрузку для многодетных семей. Шагом к этому, по мнению президента, станет увеличение федеральной льготы на недвижимое имущество.

Также он предложил снять ограничения по срокам на льготную ипотеку для семей с детьми.

Еще одной мерой поддержки семей, где родится третий и последующий ребенок, станет частичное погашение ипотечного кредита напрямую за счет федерального бюджета.

Кроме того, до конца 2021 года Путин предложил создать более 270 тысяч мест в яслях.

Что касается школьного обучения, то, сказал Путин, все российские школы должны быть переведены на современные условия обучения.

На это президент отводит два года. В этом вопросе, прежде всего, идет речь об элементарных бытовых удобствах.

Попавшим в сложные ситуации

Для бедных россиян глава государства предложил ввести социальные контракты. По подсчетам специалистов, такой государственной поддержкой за 5 лет смогут воспользоваться свыше 9 миллионов человек, передает "Россия 24",

Говоря о банковских кредитах и взявших их граждан, которые лишились дохода, президент предложил ввести дополнительные гарантии. В частности, речь идет об ипотечных каникулах.

Еще одна важная тема, которую отметил глава государства, — индексация пенсий. Президент заявил, что с этого года она должна осуществляться сверх уровня прожиточного минимума пенсионеров.

Глава государства также поставил задачу решить системные проблемы экономики, чтобы выйти на высокие темпы роста.

Еще одна мера социальной поддержки — снижение налоговой нагрузки. Так, по мнению главы государства, налог на землю не должен расти больше чем на 10 процентов в год.

Кроме того, по словам Путина, необходимо ввести послабление для застройщиков социальных объектов, а для многодетных семей должна работать простая формула: больше детей — меньше налог.

Президент также потребовал устранить несправедливость, с которой столкнулись граждане после индексации пенсии. Речь идет о случаях, когда люди были лишены социальных доплат, поскольку их пенсия превысила прожиточный минимум. Путин поручил правительству сделать перерасчет уже в этом году.

На здоровье!

Говорил Владимир Путин и об улучшении качества медицинских услуг. Президент поставил задачу к 2021 году полностью перевести на новые стандарты все детские поликлиники.

Отдельно остановился он на проблеме борьбы с онкологическими заболеваниями и обеспечении россиян современными и эффективными лекарствами. На эти цели в ближайшие 6 лет планируют выделить не менее одного триллиона рублей.


Кроме того, Владимир Путин поручил депутатам Госдумы ускорить принятие закона о паллиативной помощи, в которой нуждаются почти миллион человек.

Чтобы увеличить приток медицинских кадров в российские регионы, президент предложил поднять возрастную планку для участников программы "Земский доктор".

О "мусорной реформе"

Еще один важный вопрос для всех российских регионов, который поднял в своей речи президент России, — утилизация мусора и ликвидация свалок, расположенных в городской черте. Президент поручил рекультивировать их в ближайшие шесть лет.

В сфере переработки отходов Путин призвал избавиться от "мутных" структур и напомнил: "Люди должны видеть, за что они платят немалые деньги, и какие реальные изменения происходят".

"Если в "мусорной реформе" все сведется к росту платы за вывоз мусора, то "это не работа, а профанация", — отметил президент, а МВД и прокуратуре поручил навести порядок на этом рынке и избавиться от недобросовестных компаний, которые в нарушение закона организуют нелегальные мусорные полигоны.


Кроме того, в весеннюю сессию он принять закон о квотировании вредных выбросов.

О послаблениях бизнесу

Как отметил президент, для достижения масштабных целей, которые стоят перед страной, необходимо избавляться и от всего, что ограничивает свободу предпринимательства. Речь идет, в частности, о чрезмерном количестве поводов для содержания бизнесменов под стражей.

Огромное значение для государства и роста экономики, по словам Путина, имеет обновление нормативной базы в сфере надзорной деятельности.

По словам российского лидера, к этому вопросу следует подойти решительно и с 1 января 2021 года прекратить действие всех неактуальных нормативных актов.

Оборона и наука

Что касается еще одной важнейшей для страны темы – обороны и безопасности, Путин отметил полную несостоятельность позиции США в ситуации вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Он еще раз отметил, что Вашингтон неоднократно сам нарушал договор, размещая пусковые установки – в частности, в Румынии. Кроме того, Путин напомнил, что многие страны, в отличие от России, производили подобные вооружения тайно.

По мнению президента России, Штатам, решившим выйти из договора, нужно было сказать об этом честно и прямо, а не искать повод обвинить в нарушениях Россию.


Во время оглашения президентского Послания Федеральному Собранию Владимир Путин объявил о производстве нового вида оружия — российской ракете "Циркон", которая способна развивать гиперзвуковую скорость более 9000 километров в час.

Перехватить такую ракету существующими средствами абсолютно невозможно. Кроме того, уже весной будет спущена на воду первая атомная лодка, вооруженная беспилотным аппаратом "Посейдон", передает "Россия 1",

Также, говоря о двусторонних отношениях России и США, Владимир Путин отметил, что Москва не заинтересована в конфронтации с Вашингтоном, несмотря на то, что так думают на Западе.

Однако, по словам президента России, США не замечают, как меняется мир, и насколько ошибочна их международная политика.

В своей речи президент России анонсировал и новые амбициозные научно-технологические программы. По его словам, уже подписан указ о генетических исследованиях. Такую же масштабную программу национального уровня Путин предложил запустить и в области искусственного интеллекта.

* * *

В заключении глава государства отметил, что добиться поставленных целей можно только объединяя усилия, в консолидации общества и включенности граждан в дела страны. А солидарный настрой на перемены — всегда осознанный выбор самих людей, отметил президент России в очередном Послании Федеральному Собранию.

Его прямую трансляцию вели телеканалы "Россия 1", "Россия 24", сайт Вести.Ru, "Радио России"" и радио "Вести ФМ",

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