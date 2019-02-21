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21 февраля 201907:16 Денис Алексеев

В России объявлен бой горам мусора

Отдельная и очень важная тема, отмеченная президентом в Послании, — проблема переработки отходов. Владимир Путин призвал создать цивилизованную и безопасную систему утилизации мусора. Как собираются наводить порядок в этой сфере?

"Не превращать работу в профанацию", — так Владимир Путин начал тематический блок, посвященный переработке мусора и деятельности компаний по сортировке отходов, процессу новому для страны, а от этого еще более актуальному.

"С этого года регионы начали переходить на новую систему обращения с ТБО. Но если все сведется к росту платы, то это не работа, а профанация. Люди должны видеть, за что они платят. Нужно навести порядок в этой сфере, избавиться от мутных структур, которые не несут никакой ответственности, а только продолжают получать сверхприбыль, сваливая мусор где попало. Надо сформировать цивилизованную безопасную систему по работе с отходами, их переработкой и утилизацией", — подчеркнул глава государства.

Владимир путин отмечает, что навести порядок в сфере, которой не занимались фактически никогда, быстро не получится, но этот вопрос уже стоит настолько остро, что без усиленного контроля со стороны федеральных и местных властей не обойтись.

Тема незаконных свалок на особом счету уже как минимум год и в Кремле. "Мне лично приходилось говорить и прокуратуре, и МВД, пока в явочном порядке не выставляли охрану. Я прошу Общероссийский народный фронт обеспечить здесь действенный гражданский контроль. Их сигналы о любых нарушениях в обязательном порядке должны рассматриваться органами власти", — потребовал президент.

Под усиленный контроль Владимир Путин поручил взять и "горы хлама вблизи жилых кварталов", застройку микрорайонов впритык к мусорным полигонам. Выдача документов на постройку жилых комплексов в таких условиях должна проверяться более тщательно, с учетом интересов потенциальных жильцов.

Координатор Центра ОНФ по независимому мониторингу исполнения указов президента РФ "Народная экспертиза" Николай Николаев поясняет: "К сожалению, ситуация запущена. Система принятия решений должна быть прозрачна и понятна для людей, должна учитывать интересы людей, потому что если дается разрешение на строительство таких полигонов, это изначально обрекает людей на некомфортные условия, а иногда и опасные".

Программа минимум — переходить от осознания проблемы к реальным действиям по ее ликвидации, в ближайшие два года закрыть и рекультивировать 30 крупных проблемных свалок. По максимуму — за шесть лет полностью покончить со складированием отходов. При этом надо повысить долю обработки отходов с 8-9 процентов до 60 процентов, чтобы не накапливать новые миллионы тонн мусора.

Положительные результаты в этом направлении уже имеются. Одной из первых на новую модель обработки мусора перешла Саратовская область. За полгода новейший Энгельский технопарк уже переработал более миллиона кубометров мусора — пластик, картон, бумага и стекло идут на вторичное производство.

"35 процентов уже используется для вторички, это немало. Работаем над этим", — говорит заместитель директора Саратовского филиала АО "Управление отходами" Алексей Калямин.

Не только экологично, но и экономично: за отсортированными отходами перерабатывающие компании выстраиваются в очередь. А в Челябинской области на мусороперерабатывающем заводе Копейска все то, что нельзя переработать, дробится и измельчается. На выходе — что-то вроде бумажного конфетти. Это вторичное топливо, его производство пока в рамках пилотного проекта. Начальник производства полигона "Южный" Александр Изотов поясняет: "Его уникальность в том, что его калорийность в разы выше, чем у природного газа. До 100 тонн в сутки покупать готов его Коркинский завод".

Сортировка и переработка мусора в России началась в рамках нацпроекта "Экология". К 2024 году в стране будут введены новые мощности по переработке отходов общей мощностью почти 40 миллионов тонн.

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