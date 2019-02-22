Чили направила в Колумбию гуманитарную помощь для Венесуэлы

В четверг, 21 февраля, правительство Чили направило в город Кукута в Колумбии гуманитарную помощь для Венесуэлы. Об этом сообщил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

Ранее Гуайдо заявлял, что Соединенные Штаты Америки готовы выделить Венесуэле гумпомощь на сумму более 20 миллиардов долларов, а также что переговоры о поставках продовольствия и медикаментов ведутся с правительствами Бразилии, Колумбии, Панамы, Парагвая и Чили. Президент Чили Себастьян Пиньера сообщил, что он и его колумбийский коллега Иван Дуке в пятницу, 22 февраля, приедут в Кукуту, чтобы принять участие в распределении гумпомощи для народа Венесуэлы.

Также Гуайдо утверждал, что гуманитарная помощь от иностранных государств прибудет в Венесуэлу 23 февраля. По мнению Гуайдо, официальные власти будут пытаться помешать ее доставке, но оппозиция сможет распределить медикаменты и продукты питания среди населения. В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "плохим и дешевым шоу олигархии" инициативу о передаче гуманитарной помощи, призывая сограждан отказаться от нее. 8 февраля в городе Кукута, расположенном на границе, открылся центр по распределению гумпомощи для жителей Венесуэлы.

23 января Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны несмотря на то, что его назначение на пост спикера парламента двумя днями ранее было аннулировано Верховным судом Венесуэлы. США и ряд других стран признали Гуайдо временным главой государства, напоминает ТАСС. Николас Мадуро прокомментировал произошедшее в стране, отметив, что это попытка государственного переворота, и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. Его поддержали Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Россия, Сальвадор, Сирия и Турция.