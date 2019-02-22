Представительницы Киева на "Евровидении" не стали признавать Крым украинским

Финалистки украинского конкурса на "Евровидение" в 2019 году дуэт "Анна-МарЁя" Анна и Мария Опанасюк считают, что Киев потерял Крым. Они ушли от прямого вопроса ведущего, заявив, что Крым принадлежит им. Но когда ведущий отборочного конкурса стал настаивать на "правильном" ответе, то сестры заявили: мы не будем говорить то, что вы от нас хотите услышать!

Девушки считают, что Украина потеряла Крымский полуостров. Они подчеркнули, что многие политики могут заявлять, что Крым украинский, но певицы едут в Крым через две (!) границы. Одна из сестер Опанасюк сказала, что Крым – это ее дом, но выводы о принадлежности Крыма умные люди сделают сами, подчеркнула она.

На Украине вопрос о принадлежности Крыма – критический. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко настаивал, что на "Евровидение" в Тель-Авив не должны ехать те украинские исполнители, которые регулярно гастролируют в России.

Возможно, это связано с тем, что в финальную часть национального отбора от Украины вышла группа YUKO, солисткой которой является россиянка Юлия Юрина, или из-за популярной в Европе участницы проекта MARUV Анны Корсун, у которой в апреле у нее концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

Крым стал российским в марте 2014 года. Это произошло после майдана в Киеве и проведения референдума в Севастополе и Крыму. После референдума президент Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно. В 1954 году Крымский полуостров был передан из России на Украину, в 2014 году жители полуострова проголосовали за его возвращения в состав России.

Международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая 2019 года. Представлять Россию в этом году будет Сергей Лазарев.