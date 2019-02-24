Тема:
Послание Федеральному Собранию 57 минут назад
Правительство готовит индивидуальный пересчет пенсий
Правительство РФ готовится к перерасчету пенсий, для каждого пенсионера он будет индивидуальным, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
В программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" в воскресенье, 24 февраля, она сообщила, что решение изменить порядок индексации пенсий сверх прожиточного минимума пенсионера, которое озвучил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию, было принято в том числе после жалоб граждан: мол, пенсии поднять обещали, но многие обещанного не получили.
Как пояснила Голикова, это было связано с законодательным ограничением, согласно которому нельзя было выплачивать сумму, превышающую прожиточный минимум. Письма с подобными жалобами стали приходить после 1 января, получал их и президент, добавила вице-премьер.
Как сообщила Голикова, в ходе перерасчета будет учтена индексация пенсий, которая произошла с 1 января 2019 года. Перерасчет коснется также граждан, которым полагается ежемесячная денежная выплата: это инвалиды, участники Великой Отечественной войны и так далее.
Сейчас, в соответствии с законодательством РФ, если размер пенсии ниже уровня прожиточного минимума пенсионера, государство доплачивает недостающую сумму. Как объясняли в социальном блоке правительства, именно из-за этого механизма расчетов не все пенсионеры ощутили обещанную индексацию пенсий.
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