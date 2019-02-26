Скандально известный националист Вячеслав Дацик (Рыжий Тарзан) вышел на свободу из СИЗО-1 в Колпине, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Федорков. Накануне Санкт-Петербургский городской суд изменил ему приговор по делу о так называемом голом марше проституток.

Дацик был арестован в 2016 году после того, как напал на бордель на 11-й линии Васильевского острова, избил несколько человек, забрал деньги, а затем заставил проституток и их клиентов голыми идти до ближайшего отделения полиции.

В марте 2018 года Василеостровский районный суд Петербурга приговорил хулигана к 3,5 годам лишения свободы за разбой, нарушение неприкосновенности жилища и побои.

Однако 25 февраля в ходе рассмотрения апелляционной жалобы Санкт-Петербургский городской суд прекратил уголовное преследование Дацика по статьям о нарушении неприкосновенности жилища и побоях из-за истечения срока давности и постановил освободить подсудимого, так как он уже отбыл наказание.

Это не первый срок для Дацика. Ранее он уже сидел за серию разбойных нападений на салоны сотовой связи.