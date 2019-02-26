В 55 регионах России провели ЕГЭ для родителей выпускников
По всей стране 26 февраля проходит ЕГЭ для взрослых. Родители выпускников захотели узнать, что ждет их детей всего через несколько месяцев. Вся процедура воспроизведена с точностью до мелочей — и, конечно, никаких мобильников. Кто решился пройти тестирование в Москве?
Этих артистов и чиновников в лицо и по имени знает вся страна, но на входе все равно нужно показать паспорт. Невзирая на звания, каждый проходит через рамку металлоискателя. Телефон сдает на хранение: на едином госэкзамене для родителей все по-взрослому.
Все участники акции, несмотря на возраст, сегодня — как школьники. ЕГЭ для них в новинку. Геннадий Онищенко готовился по старинке.
- Я всю ночь учил "жи-ши", шпаргалки у меня все написаны. Вы не видите, но я о них знаю!
ЕГЭ для родителей — всероссийская акция, которая проходит уже в третий раз. Ее придумали для того, чтобы дать понять взрослым, что в едином госэкзамене нет ничего непосильного. А заодно можно ознакомиться со всей технической процедурой.
"Показать, что технология проведения ЕГЭ соответствует требованиям, нет никаких утечек измерительных материалов", — поясняет глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
На столе ничего, кроме ручки и заданий. На их выполнение дается полчаса — экзамен проводят в сокращенном формате.
Задания — не сказать, чтобы очень уж сложные: например, расставить запятые, указать правильные числительные или найти слова с безударными гласными. Но все же выявить знания взрослых — это второстепенная цель. Главное — дать понять родителям, что чувствуют их дети во время экзамена. Это должно помочь родителям задать правильный психологический настрой детям, когда те пойдут сдавать ЕГЭ.
"Я хочу лично сдать ЕГЭ, чтобы знать, что ждет моих детей", — говорит актриса Елена Борщева.
ЕГЭ сегодня сдавали в 55 регионах страны. На Дальнем Востоке родители уже узнали свои результаты.
"Это волнительно для меня. Старший ребенок у меня уже сейчас готовится, разбирает задания ЕГЭ — по крайней мере, по русскому языку", — делится Ирина Брюханова.
На Таймыре из 40 родителей, которые захотели принять участие во всероссийской акции, несколько человек прогуляли. Зато те, которые пришли, получили бесценный опыт.
В акции приняли участие десятки глав регионов. В среднюю школу Назрани пришел Юнус-Бек Евкуров.
Результаты участникам оглашают практически сразу, но главное — не результат, а то, что пройдя такое испытание, родители смогут помочь выпускникам справиться с излишним волнением.
Сейчас
Игры и витамины: сенаторы предлагают формировать у молодежи "позитивное репродуктивное поведение"
Картина дня
-
Полиция Испании: Малашенко покончил с собой
- В рамках дела Арашуковых СК провел масштабные обыски
- Кокорин и Мамаев останутся в "Бутырке" до 8 апреля
- Песков рассказал о стажировке дочери в Европарламенте
- Посол Великобритании заявил, что Скрипали живы
Самое читаемое
-
"Стреляй, но их не трогай": выжившая девушка рассказала о нападении
- Пациент с ножом в спине отправился покурить. Видео
- Бабушка сестер Хачатурян рассказала,что внучки издевались над ней
- За убийство домработницы королева красоты получила пожизненный срок
- Ребенка, оставленного с пакетом на голове в "Лосином острове", отдали бабушке
Вести.Экономика
-
Рубль: начало недели выдалось слабым, но беспокоиться пока рано
- Регуляторы обвинили главу Tesla в нарушении условий мирового соглашения
- "Норникель" объявил финансовые результаты за 2018 год
- 1 марта у госдолга США вновь появится ограничение
- Opel возвращается на российский рынок
- Brexit отменяется? Джереми Корбин поддержит новый референдум
Вести.Hi-tech
-
Huawei представила 5G-смартфон со сгибаемым экраном
- Nokia 9: смартфон с пятью тыловыми камерами
- Анонсированы первые в мире microSD-карты на 1 терабайт
- Sony показала на MWC "сверхширокоэкранные" смартфоны
- Xiaomi представила 5G-смартфон за 700 евро
Авто.Вести.Ru
-
Opel официально возвращается в Россию!
- В России снова продают машины с социальными скидками
- Skoda представила компактный кроссовер Kamiq
- Aurus Senat готовятся запустить в серию и отправить на экспорт
- В России появился новый полноприводный "Мерседес"
Недвижимость
-
5 мест, в которых будет невозможно жить уже через сто лет
- За неправильный ремонт могут изъять квартиру
- Что ждет россиян после дачной амнистии
- В Новосибирске продают отель для тайных желаний
- Каким должно быть идеальное жилье для москвича
- Банкиры рассказали, кому одобряют ипотеку
Вести.Медицина
-
Диетологи не рекомендуют съедать больше трех блинов в день
- Алюминий в дезодорантах: стоит ли об этом беспокоиться
- Лук и чеснок спасут кишечник от рака
- Осторожно, тяжелые металлы: что может быть не так с фруктовыми соками
- Газировка без сахара увеличивает риск развития инсульта
Вести в 20.00
-
Рывок в автопроме
- В США пригрозили Мадуро судьбой Каддафи
- Масштабная экспозиция Якоба Йорданса в Зимнем дворце
Вести-Москва
-
Виновник аварии на Андропова каждый месяц получал полтора десятка штрафов
- Адвокатам Кокорина и Мамаева не удалось убедить судью
- Суд приступил к делу вандала из Третьяковки
- В школах Подмосковья внедряют сингапурскую систему обучения
- Реконструкцию Зверева моста в Замоскворечье сравнили с вандализмом
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Зонд "Хаябуса-2" успешно сел на астероид Рюгу и взлетел с него
- Её искали почти 40 лет: крупнейшая в мире пчела найдена в Индонезии
- Проще некуда: учёные рассказали, какие прогулки снижают давление
- Новый спутник Нептуна назвали в честь лошади с рыбьим хвостом
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Сергей Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- Юлиан и Анастасия: жених и невеста
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Олега Янковского
- Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Почему врачи после смерти Децла забили тревогу
- В пригородной электричке между контролерами и пассажирами произошла драка
- Экс-супруга Аршавина написала на бывшего мужа заявление в полицию
- Заведено новое дело по факту смерти Дмитрия Марьянова
- Пациентка столичной больницы зарезала соседку по палате