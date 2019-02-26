В 55 регионах России провели ЕГЭ для родителей выпускников

По всей стране 26 февраля проходит ЕГЭ для взрослых. Родители выпускников захотели узнать, что ждет их детей всего через несколько месяцев. Вся процедура воспроизведена с точностью до мелочей — и, конечно, никаких мобильников. Кто решился пройти тестирование в Москве?

Этих артистов и чиновников в лицо и по имени знает вся страна, но на входе все равно нужно показать паспорт. Невзирая на звания, каждый проходит через рамку металлоискателя. Телефон сдает на хранение: на едином госэкзамене для родителей все по-взрослому.

Все участники акции, несмотря на возраст, сегодня — как школьники. ЕГЭ для них в новинку. Геннадий Онищенко готовился по старинке.

- Я всю ночь учил "жи-ши", шпаргалки у меня все написаны. Вы не видите, но я о них знаю!

ЕГЭ для родителей — всероссийская акция, которая проходит уже в третий раз. Ее придумали для того, чтобы дать понять взрослым, что в едином госэкзамене нет ничего непосильного. А заодно можно ознакомиться со всей технической процедурой.

"Показать, что технология проведения ЕГЭ соответствует требованиям, нет никаких утечек измерительных материалов", — поясняет глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

На столе ничего, кроме ручки и заданий. На их выполнение дается полчаса — экзамен проводят в сокращенном формате.

Задания — не сказать, чтобы очень уж сложные: например, расставить запятые, указать правильные числительные или найти слова с безударными гласными. Но все же выявить знания взрослых — это второстепенная цель. Главное — дать понять родителям, что чувствуют их дети во время экзамена. Это должно помочь родителям задать правильный психологический настрой детям, когда те пойдут сдавать ЕГЭ.

"Я хочу лично сдать ЕГЭ, чтобы знать, что ждет моих детей", — говорит актриса Елена Борщева.

ЕГЭ сегодня сдавали в 55 регионах страны. На Дальнем Востоке родители уже узнали свои результаты.

"Это волнительно для меня. Старший ребенок у меня уже сейчас готовится, разбирает задания ЕГЭ — по крайней мере, по русскому языку", — делится Ирина Брюханова.

На Таймыре из 40 родителей, которые захотели принять участие во всероссийской акции, несколько человек прогуляли. Зато те, которые пришли, получили бесценный опыт.

В акции приняли участие десятки глав регионов. В среднюю школу Назрани пришел Юнус-Бек Евкуров.

Результаты участникам оглашают практически сразу, но главное — не результат, а то, что пройдя такое испытание, родители смогут помочь выпускникам справиться с излишним волнением.