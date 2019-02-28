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28 февраля 201910:12

В Сочи пройдет международное автошоу Festival of Motoring

ГТРК "Вести Сочи"

В Сочи состоится международное автошоу Festival of Motoring, сообщают "Вести Сочи". До этого мероприятие принимали Стамбул и Йоханнесбург. Фестиваль необычен тем, что в нем могут принять участие и зрители. Например, пройти пройти тест-драйв на трассе, получить мастер-классы от знаменитых гонщиков. Кроме того, в рамках мероприятия зрители смогут посмотреть на новейшие модели автомобилей, понаблюдать за показательными заездами и парадом ретро-автомобилей. 

"Олимпийский парк с каждым годом принимает все больше спортивных соревнований, деловых и культурных событий. В городе есть вся инфраструктура для проведения мероприятий любого уровня", — заявила министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Светлана Балаева. Напомним, фестиваль пройдет в Олимпийском парке в середине июля.

Текст: ГТРК "Вести Сочи"

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