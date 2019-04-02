Теракт в петербургском метро: 10 из 11 обвиняемых не признали вину

Во вторник на выездном заседании Московского окружного военного суда обвиняемые во взрыве в метро Санкт-Петербурга виновными себя не признали, передает ТАСС.

Перед судом должны были предстать: предполагаемый организатор теракта Аброр Азимов и соучастники преступления — Сейфулла Хакимов, Содик Ортиков, Дилмурад Муидинов, Азамжон Махмудов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова, Акрам Азизов и Мухамадюсуп Эрматов.

Все они обвиняются в участии в террористическом сообществе, теракте 3 апреля 2017 года, содействии терроризму, незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств.

3 апреля 2017 года террорист-смертник Акбаржон Джалилов пронес в метро в Санкт-Петербурге два взрывных устройства. Он оставил одну бомбу на платформе станции "Площадь Восстания", но ее вовремя удалось обнаружить и обезвредить.

Вторая бомба была взорвана Джалиловым в вагоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

По данным следствия, члены ОПГ планировали еще один теракт в Петербурге. Для этого они изготовили взрывное устройство, которое было обнаружено во время их задержания 5 апреля 2017 года.