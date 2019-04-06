"Краснодар" забил победный пенальти в добавленное время

Матчем в Краснодаре между местными "быками" и самарскими "Крыльями Советов" продолжилась программа 22-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге. Хозяева имели некоторое преимущество, однако долго не могли его реализовать. Спаси пенальти, назначенный на 92-й минуте игры – 1:0.

До этого трагического для "Крылышек" финала едва ли не главным событием матча было удаление "быка" Петрова, который получил прямую красную карточку за жесткую атаку Денисова. Впрочем, численный перевел волжане имели всего на протяжении 20 минут и извлечь из этого дивидендов не сумели.

Но и хозяева также долго не могли преодолеть для голевого удара довольно плотную оборону "Крылышек". Матч не был совсем скучным, но, пожалуй, обеим командам не хватило ни мастерства, ни везения при реализации немногочисленных игровых моментов. Все решил 11-метровый удар, назначенный за нарушение против Спаича в штрафной. Классон был точен и принес "быкам" победу.