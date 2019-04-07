Порошенко поблагодарил Кличко, Зеленский – Авакова

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил боксера Владимира Кличко и заявил, что готов пройти тесты на алкоголь и наркотики во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

По словам Порошенко, Кличко сообщил ему, что руководство и эксперты этой организации прибудут в Киев в начале будущей недели. Украинский лидер пообещал, что сразу по их прибытии пройдет все необходимые тесты. "Считаю, что это является важным, потому что то, что мы увидели, это вызывает только сомнение", — приводит слова Порошенко РИА Новости.

Он заявил также, что ждет 14 апреля кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на киевском стадионе "Олимпийский" для проведения дебатов, также пригласил зрителей и все телеканалы. При этом действующий глава государства заметил, что, по его мнению, стадион не лучшее место для проведения этой дискуссии. Он предположил, что оптимальное время для дебатов будет в 19-20 часов.

Порошенко, кроме того, пообещал, что в случае его переизбрания пригласит в свою команду много молодых людей.

Со своей стороны, кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания постарается как можно быстрее достичь прекращения боевых действий в Донбассе. "Мы не можем позволить долгий процесс, потому что каждый день мы начинаем утро с новостей о том, сколько наших ребят погибло на Востоке", — цитирует его слова ТАСС.

Говоря о том, как прошел первый тур выборов, Зеленский указал, что голосование прошло прозрачно и честно, и поблагодарил за работу всех сотрудников МВД и главу ведомства Арсена Авакова за работу.

Второй тур президентских выборов на Украине намечен на 21 апреля.