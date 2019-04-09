США готовы наказать Египет за покупку российских Су-35

США намерены ввести санкции против Египта, если Каир закупит российские военные самолеты Су-35. Об этом заявил представитель Белого дома на брифинге, посвященном предстоящей встрече во вторник президентов США Дональда Трампа и Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, передает "Интерфакс".

По словам чиновника, в ходе встречи главы государств обсудят вопросы напряженности на Ближнем Востоке, безопасности, экономических реформ, а также прав человека в Египте.

"США уже столкнулись с аналогичной ситуацией с Китаем, Индией и Турцией", — отметил сотрудник администрации.

Он отметил, что США связаны законом о противодействии противникам Америки с помощью санкций (CAATSA), которым предусмотрены меры против тех, кто заключает сделки с российскими оборонными или разведывательными секторами.

"Мы настоятельно советуем странам, желающим сохранить и расширить военные отношения с США, относиться к этому законодательству серьезнее", — подчеркнул представитель Белого дома.