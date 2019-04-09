"Театриум на Серпуховке" поучаствует в "Библионочи" с презентацией книги "Страна Театриум"

"Театриум на Серпуховке" подключается ко Всероссийской акции "Библионочь", которая состоится 20 апреля. В 19 часов в Музее В. А. Тропинина и московских художников его времени состоится презентация книги Марины Райкиной "Страна Театриум". В событии примут участие артисты и друзья театра. Прозвучат фрагменты из любимых москвичами спектаклей "Театриума". А автор Марина Райкина и центральный персонаж книги Тереза Дурова раскроют некоторые театральные секреты.

"Страна Театриум" — уникальная книга о самом популярном театре для детей и семьи "Театриум на Серпуховке", выпущенная к его 25-летию. Под одной обложкой автор объединил два театра: Театр клоунады и выросший из него "Театриум на Серпуховке". А по сути — историю и современность. О первом с подкупающей откровенностью рассказывает тот, кто не боится в жизни делать рискованные кульбиты и брать на себя ответственность за чужие судьбы — Тереза Дурова. Это она в горячее перестроечное время сначала организовала в Москве первый Международный фестиваль клоунады, и уже через два года в столице родился Театр клоунады. А еще через 14 лет, сделав полный апгрейт своего детища, Тереза Дурова резко изменила вектор художественного поиска вместе с устоявшимся названием. Так Театр клоунады превратился в "Театриум на Серпуховке".

В книге великие имена: Юрий Никулин, Борис Брунов, Анастасия Цветаева, Леонид Ярмольник — они поддержали "новорожденного". Истории: веселые, грустные, наполненные дерзостью, отчаянием и юмором, который во все времена спасал актерскую братию. Из них складывается портрет театра конца ХХ — начала XXI века. Его вчерашний день с нищетой 90-х, гастрольными приключениями, бессонными ночами репетиций и день сегодняшний — с блистательной труппой и спектаклями, которые удивительным образом умеют реальность превратить в волшебство.