Еще один из вероятных организаторов теракта в петербургском метро объявлен в розыск

Гражданин Киргизии Исломбек Тургунов объявлен в розыск. Санкцию на его арест выдал Басманный суд Москвы. Правоохранительные органы считают, что мужчина может быть причастен к организации террористического акта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года, сообщает агентство РИА Новости.

Напомним, взрыв прогремел в вагоне поезда между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". 15 человек погибли, ранения получили свыше 60 пассажиров подземки.

Сейчас под стражей находятся одиннадцать человек. Среди них, например, братья Абор и Акрам Азимовы. Первый, уверены следователи, отвечал за организацию террористического акта, второй занимался финансированием преступления: получил деньги у заказчиков и перевел их исполнителю-смертнику. Никто из подсудимых до сих пор не признал своей вины.