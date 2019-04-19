"Мешок", "обертка" и падение на колени: дебаты без хлеба, но зрелищно

Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на киевском стадионе "Олимпийский" начались немного не так, как планировалось изначально.

Соперники даже пожали друг другу руки. По итогам жеребьевки первое слово досталось Владимиру Зеленскому, который признался, что сам голосовал за Порошенко, но их "оказалось два". То есть голосовали за одного, а в итоге получили другого Порошенко.

Тот, в свою очередь, стал говорить о некомпетентности Зеленского, в частности, спросил у него, как кандидат от партии "Слуга народа" (у которого нет опыта политика) планирует выполнять обязанности главнокомандующего.

Зеленский задал встречный вопрос: почему до сих пор не закончилась война в Донбассе, которую Порошенко обещал закончить "за 2 недели"?

Действующий президент, как отмечают журналисты на стадионе, запинался, а на 14-й минуте уже практически охрип, в отличие от Зеленского, который выглядел гораздо спокойнее.

В какой-то момент Порошенко говорит Зеленскому, что тот "не кот в мешке, а мешок", на что соперник отвечает: "Лучше кот в мешке, чем волк в овечьей шкуре". Кроме того, Порошенко назвал Зеленского "оберткой", с чем тот спокойно согласился.

Также в ходе дебатов предсказуемо было упомянуто имя президента России. Порошенко вновь говорил о "российской пропаганде", которая якобы вовсю работает на Украине, Зеленский же напомнил Порошенко, что, в отличие от него, ни разу не разговаривал с Владимиром Путиным.

Не могла не всплыть и тема о том, что Зеленский якобы человек олигарха Коломойского. "Вы сказали, что я партнер Коломойского. Как я буду с этим жить?" – спросил Зеленский оппонента и стал перечислять олигархов, которые владеют всеми телеканалами Украины. В их числе, напомнил он, и сам Порошенко.

"Вы – олигарх, и это ваш канал. А я — свободный человек", — сказал Зеленский и продолжил: "Президент не может быть олигархом. Президент должен быть из народа".

Кроме того, Зеленский спросил, почему в России продаются конфеты "Рошен", и правда ли, что эти конфеты есть в пайках ЛНР и ДНР?

При этом во время своей речи кандидат от "Слуги народа" сказал, что готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась сына с фронта, что тут же и сделал.

Порошенко неуклюже последовал его примеру и тоже встал – правда, на одно колено и спиной к залу, но лицом к флагу Украины.

Вскоре после этого начался блиц кандидатов в президенты Украины. Второй тур выборов состоится 21 апреля.