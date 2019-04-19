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Выборы на Украине 13 минут назад
Порошенко согласился отказаться от друга и вслед за Зеленским встал на колени
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вновь диктует, что делать Петру Порошенко. Он ответил Порошенко на вопрос, когда извинится, что сравнил Украину с проституткой. Зеленский отметил: слова вырваны из фразы. А после этого поставил Порошенко на колени.
"Я готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась сына с фронта, — отметил Владимир Зеленский. – Я готов это сделать сейчас перед теми кто терял на фронте родных и близких. Перед каждым ребенком, который не дождался отца. И вас приглашаю".
После этого Зеленский встал на колени. На колени опустился и Петр Порошенко. Он повернулся лицом к зрителям, а потом поцеловал флаг, который находился за его спиной.
"Вот видите, не так сложно быть человеком", — резюмировал после этого Зеленский.
Владимир Зеленский заявил, что идет на один срок. Он назвал себя приговором Порошенко и пообещал, что окружения нынешнего президента в политике больше не будет. Все, кто нарушает закон, все Свинарчуки и Гладковские, а если среди них будет и Коломойский, все они сядут за решетку, подчеркнул, обращаясь к Порошенко во время дебатов на киевском стадионе "Олимпийский", Владимир Зеленский.
Порошенко назвал Зеленского марионеткой Коломойского, а также котом в мешке. Президент Украины подчеркнул, что еще нет результатов выборов, а Коломойский уже пришел за национализированным ПриватБанком.
"Как только будет обоснованное подозрение, он перестанет быть моим другом. Он виновен — будет сидеть в тюрьме, друг это или партнер — не важно, — заявил Порошенко на дебатах. — Это принципы демократического государства".
"Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре", — парировал обвинения Порошенко Владимир Зеленский.
На дебаты кандидатов в президенты в Киеве пришли 22 тысячи человек, хотя в МВД Украины ожидали на стадионе около 60 тысяч человек.
Дебаты в Киеве в режиме реального времени транслировал сайт Вести.Ru. Обширные фрагменты вместе с комментариями экспертов представлял телеканал "Россия 24". До начала дебатов Порошенко и Зеленский пожали друг другу руки.
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