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22 апреля 201921:12 Антон Лядов

Новая реальность Украины: проигравший Порошенко обещает Зеленскому новую битву

Украина начинает жить в новой политической реальности. Подсчет голосов на выборах президента еще не завершен, но команда победившего Владимира Зеленского уже сообщает, что готовит первую инициативу — закон о народовластии. Признавший поражение Петр Порошенко, который набрал втрое меньше голосов, чем его оппонент, венцом своей карьеры теперь намерен сделать закон о языке. А в Раде, где этот закон обсуждают, уже требуют смены силовиков. И еще один знак перемен: окружной суд Киева приостановил принудительное переименование канонической Украинской православной церкви, на котором настаивали сторонники Порошенко.

"Можно уже с уверенностью сказать, что Украина выбрала нового президента", — сообщают новости телеканалы.

"За Владимира Зеленского проголосовало 73,23% граждан – 13,5 миллиона человек, — констатирует другой телеканал. — За действующего президента Петра Порошенко голоса отдали 24,45%".

О том, что Петр Порошенко пока еще "действующий президент", своим зрителям сегодня напоминает разве что "5-й канал", которым владеет сам Петр Порошенко. За него проголосовало меньше 5 миллионов человек. Так, как Порошенко, не проигрывал еще ни один президент Украины. Поражение во всех областях Украины кроме Львовской, а также на зарубежных избирательных пунктах. После появления первых результатов он шмыгал носом и едва сдерживал эмоции.

"Когда вижу результаты, то они дают повод позвонить моему оппоненту и поздравить его. И завершить я хочу словами, что я буду молиться: "Боже, храни Украину", — заявляет президент Украины Петр Порошенко.

Владимир Зеленский в честь победы угощал всех бургерами, а на свое выступление в штабе выходил под саундтрек из сериала "Слуга народа", где он играл народного президента.

"Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку..." – играет музыка.

"Добрый вечер", — приветствует своих сторонников Владимир Зеленский.

Результаты — как будто из сценария сериала. Даже количество набранных процентов у персонажа фильма и Зеленского настоящего — один в один. Так совпадает, что первые слова после объявления результатов Зеленский произносит по-английски.

"Thank you everybody. Мы сделали это вместе", — заявляет кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский.

Несмотря на огромный процент поддержки, чего конкретно ждать от Зеленского — по-прежнему непонятно. Он, как и во время предвыборной кампании не раскрывал детали своей программы, так и после голосования говорит общими фразами.

"Мы будем разрабатывать законопроекты, мы будем бороться с коррупцией", — обещает избирателям избранный новым украинским президентом Владимир Зеленский.

Фактически единственная конкретика — первый закон.

"Это закон о народовластии, о расширении норм прямой демократии, о снятии депутатской неприкосновенности, президентской неприкосновенности, об отзыве народного депутата, о неприкосновенности судей и закон об импичменте — это то, что первое будет подаваться в парламент", — поясняет представитель предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

Протестное голосование поставило Украину в еще более непростую ситуацию. Полномочия фигуры президента по Конституции Украины довольно ограничены: за выполнение любых указов и распоряжений отвечает кабинет министров, который формально может оставаться у власти еще минимум полгода. При этом отношение самих министров к Зеленскому хорошо иллюстрирует пост министра иностранных дел Павла Климкина. Зеленского он, конечно, поздравил, но прикрепил ироничное видео из знаменитого мультфильма "Жил-был пес".

"Ты заходь, колы счо", — запостил он видеоролик из шедевра.

Порошенко выступил на публике со словами, что будет помогать Зеленскому. Но фактически, имея своих людей во власти, у него есть все рычаги, чтобы вставлять любые палки в колеса Зеленскому.

"Мы сегодня не выиграли бой, но это точно не означает, что мы проиграли войну. Впереди у нас немало битв. И я вам хочу подчеркнуть: Украина точно победит. Новый президент будет иметь сильную оппозицию, очень сильную", — обещает Зеленскому его недавний конкурент по предвыборной кампании Петр Порошенко.

Он уже пользуется моментом, надеется, что еще успеет подписать скандальный закон об украинском языке. 22 апреля его обсуждали в Верховной раде. Законопроект запрещает использование русского во всех официальных сферах. Заседание попытался сорвать сторонник Зеленского — депутат Куприй.

"27 мая – это окончательная дата, когда Зеленский мог бы распустить парламент, если Верховная рада будет враждебна. А она на данный момент выглядит враждебной господину Зеленскому, она может назначить днем инаугурации 28 мая", — пояснил депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй.

В Раде у Зеленского позиции слабые. Этой ситуацией воспользовалась Юлия Тимошенко. Еще 11 дней назад, после первого тура, она заявляла, что не поддержит ни одного из кандидатов, но сегодня ее интонации резко изменились. Юлия Тимошенко понимает, что впереди борьба за кресло премьер-министра.

"Нужно немедленно дать возможность новому президенту поменять силовиков: генерального прокурора, главу Службы безопасности Украины, министра обороны, чтобы четко увидеть, — новый президент может со своими новыми силовиками привлечь всех представителей действующей власти, кто был замешан в коррупции за 5 лет, привлечь к уголовной ответственности", — предлагает лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Возможностью протолкнуть свои интересы воспользовались многие. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили поднимал бокалы за Зеленского в эфире каждого канала, что к нему обращался.

"Я очень доволен. весь вечер сижу, отмечаю. Я обратился с официальным письмом к министру внутренних дел, чтобы они отменили ограничения. которые были введены на мою визу на Украину", — заявляет Михаил Саакашвили.

Хватит ли у Владимира Зеленского опыта продержаться до момента, пока его команда во власти будет сформирована, — пока большой вопрос. Только до инаугурации — больше месяца.

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