На форуме в Пекине Владимир Путин рассказал о рисках политики протекционизма

Международный форум "Один пояс — один путь" открылся в Пекине. Около сорока лидеров государств и правительств приехали в столицу Китая. Также его участниками стали руководители международных организаций — в частности, генсек ООН Антониу Гутерреш и директор МВФ Кристин Лагард.

Россию представляет Владимир Путин. Глава государства выступил с речью на открытии форума. Особое внимание он уделил развитию сотрудничества в Евразии и рискам, которые несет политика протекционизма, передает телеканал "Россия 24".

"Россия готова предпринять усилия, направленные на создание прозрачных комфортных условий, способствующих развитию кооперации и сотрудничества на всем Евразийском континенте, — сказал российский президент. — Важно выработать эффективный ответ на риски фрагментации глобального политического экономического и технологического пространства, на рост протекционизма, наиболее опасной формой которого являются часто используемые в настоящее время нелегитимные, предпринимаемые и в обход Совета безопасности ООН односторонние ограничения или, хуже того, торговые войны. Считаем, что только сообща мы сможем противостоять таким острым вызовам, как замедление глобального экономического развития, разрыв в уровне благосостояния между странами, технологическая отсталость. Я не раз говорил и хочу повторить — эти негативные тенденции порождают питательную среду для терроризма, экстремизма и незаконной миграции, становятся причиной возгорания старых и появления новых региональных конфликтов".

Еще одной темой выступления Владимира Путина стал Евразийский экономический союз. "Убежден, что именно Евразия способна стать примером выработки содержательной позитивной повестки дня для решения упомянутых и многих других актуальных международных проблем, — отметил Владимир Путин. — На протяжении тысячелетий на огромном евразийском пространстве жили и живут народы разных культур, религий, традиций. Конечно, в истории континента были и войны, и конфликты, но рано или поздно они уходили в прошлое, а вот здравый смысл и естественная тяга жителей к общению все-таки всегда брали верх. Россия заинтересована в самом плотном общении со всеми евразийскими партнерами на основе незыблемых принципов уважения суверенитета, прав и законных интересов каждого государства. Именно на таких принципах мы вместе с нашими партнерами — Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией — строим Евразийский экономический союз".

Также Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч на полях форума. Концепция "Один пояс — один путь" — это международная инициатива Китая. Она предусматривает создание новых торгово-транспортных коридоров, которые свяжут более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки.