МИД РФ о пусках северокорейских ракет: чтобы дать оценку, надо разобраться

Москва должна сначала разобраться, почему Пхеньян выпустил две ракеты предположительно малой дальности. Только после это будет дана оценка действиям КНДР, заявили в МИД РФ.

9 мая Объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил сообщил о пуске двух ракет с базы Кусон в провинции Пхенан-Пукто. Одна из ракет пролетела 270 километров, вторя – 420.

В Пентагоне отметил, что КНДР испытала несколько баллистических ракет, они упали в океан.

По сообщению Центрального телеграфного агентства, северокорейский лидер Ким Чен Ын лично руководил учениями ударных средств большой дальности.

4 мая также тестировали ракетные пусковые установки, передает "Интерфакс".