Названа сумма, которая нужна российской семье для нормальной жизни

Средней российской семье ежемесячно нужно 78 тысяч рублей для нормального уровня жизни. Таковы данные исследования "Ромир".

Россиян просили ответить на вопрос, сколько денег нужно семье из трех человек, проживающей в их населенном пункте, для "нормальной жизни". Больше половины (51 процент) считают, что для этого необходимо 60-120 тысяч рублей в месяц. 25 процентов опрошенных готовы нормально жить при бюджете от 45 до 60 тысяч рублей. 11 процентам респондентов нужен семейный бюджет более 120 тысяч рублей.

10 процентов опрошенных готовы уложиться в сумму от 30 до 45 тысяч рублей, 2 процента респондентов — от 20 до 30 тысяч рублей. И у одного процента граждан оказались совсем скромные запросы: им достаточно менее 20 тысяч рублей ежемесячно.

Как сообщает РИА Новости, за год запросы средней российской семьи выросли на 2,1 тысячи рублей по сравнению с прошлым годом и приблизились к показателям пятилетней давности: в 2014 году средняя российская семья была готова жить на 78,5 тысячи рублей.

Ранее был опубликован опрос о зарплатных ожиданиях россиян, который провел Финансовый университет при правительстве РФ. В среднем россиянам достаточно 66 тысяч рублей. Самые высокие запросы у москвичей, которые хотят получать не менее 100 тысяч рублей в месяц, и жителей Санкт-Петербурга (91 тысяча рублей).