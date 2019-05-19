Долгожданная награда для Делона и заложники "Евровидения"

19 мая на подиуме Каннского международного кинофестиваля — долгожданная торжественная церемония. Наверное, самый титулованный и уж точно самый знаменитый французский киноактер, эталонный красавец Ален Делон, наконец-то получает "Золотую пальмовую ветвь" — за вклад в киноискусство. "Живая легенда и планетарная икона" — так Алена Делона уже назвал гендиректор Каннского фестиваля Тьери Фремо.

Казалось бы, бесспорное событие, ведь Ален Делон, которому сейчас уже 83, странным образом именно "Золотой пальмовой ветвью" до сих пор не награжден. И вот сейчас — исправление исторической несправедливости. Ан нет. Сегодняшняя церемония для Каннского кинофестиваля — акт отваги. Развязка в затяжной битве с тотальной цензурой, что навязывается силами агрессивной части сексуальных меньшинств и со стороны культурного движения, что мы как-то определили как злокачественный феминизм.

Все началось с того, что в Америке возбудилась некая Мелисса Сильверстайн, блогер. К кино красотка Мелисса имеет отдаленное отношение, никак себя в этом жанре не проявила, но зато решила взять под защиту голливудских киноактрис. Вопрос, сколь эти киноактрисы нуждаются в такой защитнице? Но так или иначе, а вполне в тренде Мелисса Сильверстайн создает радикальную феминистскую организацию под громким названием "Женщины и Голливуд". И дабы прославиться, объявляет войну самому Алену Делону и даже всему Каннскому фестивалю, клеймя их последними словами. Более того, "Женщины и Голливуд" поддерживают петицию и собирают под ней десятки тысяч подписей с требованием отменить награждение Алена Делона под тем предлогом, что на Каннском фестивале "не должно быть места расистам, сексистам и гомофобам".

Это стандартный упрек со стороны радикалов и стандартный заход на большой скандал и уничтожение карьеры. Жертвами подобных кампаний ненависти и внесудебной расправы уже стали многие звезды кино, политики и журналистики. Сейчас очередь дошла до Алена Делона. Ему припомнили и дружбу со стариком Ле Пеном, с которым актер познакомился еще в годы военной службы в Индокитае, то есть более полувека назад, когда Ле Пен еще не был политиком, а Делон – актером, и телеинтервью каналу France-5, что Ален Делон дал еще в 2013 году. На вопрос об отношении к гомосексуализму актер ответил чистосердечно: "Ну, да, это противоестественно, простите, но это так. Нужно любить женщин, ухаживать за женщинами, а не волочиться за мужиками и не позволять мужикам волочиться за собой".

Эти слова Делона и стали основанием для обвинения его в гомофобии. Вообще-то фобия — это страх чего-то. Гомофобия, надо понимать, — страх перед однополыми связями. Я лично никакого страха у Делона не заметил. Он просто сказал о своих предпочтениях и своем отношении. При этом в дискуссии об однополых браках добавил: "Да пусть они женятся, мне на это глубоко наплевать. Но я не хочу, чтобы им разрешили усыновление". Разгорелась дискуссия, а сторонники цензуры мыслей тут же набросились на великого актера. Потом, правда, все потихоньку улеглось, а у Делона в сетях обозначилась и весомая группа поддержки.

"У Алена Делона есть собственное мнение насчет гомосексуализма, в чем тут проблема? Он не политик, не принимает решений насчет жизни страны. Так, может быть, у него все же есть право на собственное мнение? Или же у нас существует только единственная точка зрения?" – пишут пользователи.

Все так, но клеймо гомофоба Делону прилепили. И еще расиста, поскольку выступал за ограничение иммиграции во Францию. Так что для Каннского фестиваля сегодняшнее вручение "Золотой пальмовой ветви" — воистину подвиг и акт сопротивления против цензуры со стороны непримиримых.

Сам Делон с самоиронией называет себя "старым дураком" и говорит, что "ненавидит эту эпоху", а поскольку "все вокруг фальшивое и лживое", расстанется с ней без сожаления.

Сколь прав Делон, можно судить хотя бы по трансформации нравов на "Евровидении". Вспомним 2003 год, когда этот песенный конкурс проходил в Риге. Россию представлял мегапопулярный тогда дуэт "Тату". Лена Катина и Юля Волкова — подростки-подружки, в образе которых эксплуатировался и лесбийский флер. На сцене они могли и прижаться друг к другу, и поцеловаться. Позже девушки повыходили замуж, завели детей, а тогда сценический имидж был вполне себе провокационным и работал на коммерческий успех. По крайней мере, к рижскому конкурсу тираж англоязычного альбома "Тату" ушел далеко за миллион.

Но на самом конкурсе артисток под угрозой дисквалификации предупредили: никаких поцелуев и даже объятий. Вот что заявил представитель "Евровидения" британской газете Sun:"Девушкам придется на время забыть о своем имидже. Мы не можем позволить оскорблять чувства наших зрителей. По правилам конкурса, участникам запрещается делать что бы то ни было, что может подорвать репутацию "Евровидения".

Правила были соблюдены, и девушки с песней "Не верь, не бойся" позволили себе лишь целомудренно взяться за руки.

Прошло 15 лет, и времена изменились радикально. Сегодня "Евровидение" отстаивает диаметрально противоположные взгляды, хотя формально правила конкурса не изменились. Даже то, как режиссерски оформляется трансляция, говорит о смене акцентов.

Вот, например, поет на сцене транссексуал из Израиля Dana International, а режиссер единой для всех зрителей трансляции выхватывает из зала прильнувших друг к другу мужчин в страстном поцелуе и "нашпиговывает" такими картинками телевизионную версию. Всем ли такое приятно? Точно — нет. Но публику пичкают насильно. Демократично? Нет. Либерально? Тоже нет. В конце концов разные страны и народы имеют право на сохранение своих культурных традиций и своего культурного кода.

Трансляцию конкурса из Израиля показывали и в России. И нас словно взяли в заложники. Но позвольте, когда мы говорим о толерантности, разве толерантность не предполагает взаимности? Ответ — сегодняшнее награждение Алена Делона. Агрессивное меньшинство не имеет право на насилие к традиционному большинству. И никакой гомофобии в такой позиции нет. Все культурно.