Тема:
Евровидение-2019 41 минута назад
Политика: Лазарев получил 17 нулей
Наш Сергей Лазарев вошел в тройку призеров на песенном конкурсе "Евровидение", что закончился в Тель-Авиве. И, как обычно, оценки телезрителей зрителей оказались куда выше оценок официального жюри. В любом случае Сергея поздравляем, он выступил блестяще!
Приятно и то, что первое место получил номер исполнителя из Голландии Дункана Лоуренса, где певец просто сел за рояль и спел. Безо всяких перехлестов и гендерных двусмысленностей.
Выходя на подмостки финала "Евровидения", Сергей Лазарев уже знал, что будут аннулированы результаты голосования белорусских судей. Необъяснимая, запрещенная утечка в Сеть о предпочтениях белорусского жюри в полуфинале, ударила по России, по Сергею.
"Для нас это было шоком, мы очень рассчитывали на поддержку жюри Белоруссии, мы не досчитались больших баллов 12 баллов", — сказал Лазарев.
Это странно, но телеведущая из Белоруссии зачитает не мнение своих экспертов, а некую бумагу из Женевы, средний бал никому не ведомого резервного жюри, где России не досталось ни одного очка.
Протокол нарушили одни, баллы отняли у других, значит, надо было спеть безукоризненно, рассчитывая на то, что этот "Крик" (Scream) услышат зрители. Песню приняли очень тепло. Израильские телезрители оценили выступление Лазарева по высшему разряду — на 12 баллов, в то время как член жюри от этой страны поставил в графе "Россия" жирный ноль. Может быть, десятки тысяч фанатов и любителей ничего не смыслят в музыке, не могут судить о вокальных данных Сергея? Но вот мнение профессионалов.
"Я слушал внимательно всех. Сергей — прекрасный! Я познакомился сначала с его песней, а потом с ним. Я всем сердцем желаю ему удачи", — сказал Коби Марими, участник "Евровидения-2019" от Израиля.
"Сергей — замечательный! У вас прекрасные дизайнеры сцены, какая идея с зеркалами! А у Сергея потрясающий голос", — считает Лука, участник конкурса от Швейцарии.
Конкуренция была высокой. В этот день жители Тель-Авива аплодировали и Дункану Лоуренсу из Нидерландов, и танцевали под композицию шведа Йона Лундвика, но когда на сцену вышел молодой израильтянин Коби Марими, крики заглушили динамики.
Едва наступило время голосования, перед поклонниками появилась мировая поп-звезда Мадонна. Традиционно выступая в стиле политического памфлета, увы, на этот раз в ущерб вокалу, члены группы Мадонны прикрепили к одежде кордебалета израильские и палестинские флаги.
Первые минуты голосования. Азербайджан отдает предпочтение песне Сергея Лазарева. Взрыв радости в российском секторе. И снова напряженное ожидание. Голосует 41 страна. Сначала — профессиональное жюри. И в этот момент Сергей чувствует дежавю, словно машина времени перенесла его на три года назад в Швецию, где зрители сделали его первым, а судьи из 23 стран поставили "ноль".
"Второй раз со мной, с Россией та же самая история, что многие страны игнорируют наше выступление. 17 стран, если быть точным, проголосовали "нулями", — отметил Лазарев.
Это можно объяснить только политикой. Жюри не слышит и не видит одного из лучших вокалистов Европы, в то время как зрители тех же самых стран голосуют за Лазарева и его Scream.
Вот лишь фрагмент эстетических разногласий зрителей и экспертов.
В Израиле и Чехии телезрители дали российскому певцу высшую оценку — 12. Судьи поставили ноль. Меломаны Португалии оценили Сергея в 10 баллов. Судьи поставили ноль. Любители песни из Сербии, Грузии, Германии дали по восемь очков. Судьи поставили ноль. Жители Эстонии, Латвии, Литвы, Молдавии наградили россиянина высшей оценкой, когда судьи поставили в два, в три, в четыре и даже в двенадцать раз меньший балл.
Так называемое профессиональное жюри было создано, чтобы разрушить междусобойчик зрителей из братских стран и народов, традиционно от конкурса к конкурсу поддерживавших друг друга. Но оказалось, что судейская коллегия работает отнюдь не по части музыки. Судьи последовательно и бесцеремонно отнимают у зрителей их конкурс, навязывая "Евровидению" свои сомнительные представления о добре и зле.
Появилась информация, что Дункан исполнил песню из своего репертуара двухлетней давности, нарушив важнейшее правило конкурса, а значит, может быть дисквалифицирован. В этом случае победителем в зрительской номинации вновь будет Сергей Лазарев. Песня должна звучать. Шоу должно продолжаться.
Ранее по теме
-
Результат не понизил, Россию не подвел: Лазарев об итогах "Евровидения"1 час назад
-
"Евровидение": Лоуренс нарушил главное правило, Лазарев заявил о предвзятости3 часа назад
-
Мадонна спела две песни на "Евровидении"12 часов назад
-
Сергей Лазарев снова третий на "Евровидении"15 часов назад
-
"Евровидение 2019": победу одержал представитель Нидерландов18 часов назад
-
Дункан Лоуренс – победитель конкурса "Евровидение-2019"19 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В Каире взорвался туристический автобус
- Греф рассказал о воровстве в Сбербанке
- Дипломатам было стыдно за Порошенко
- Компания Маска будет судиться с Белым домом
- Сирийские военные ответили на нарушение перемирия террористами
Евровидение-2019
-
Результат не понизил, Россию не подвел: Лазарев об итогах "Евровидения"
- Дункан Лоуренс – победитель конкурса "Евровидение-2019"
- Финал. Полная видеозапись трансляции
Самое читаемое
-
Раскрыты страшные подробности падения двухлетней девочки в колодец, заполненный водой
- Задержана женщина, бросившая маленькую дочь в поликлинике
- Российский постпред при ООН предложил британскому медицинскую помощь
- Кремль под прицелом: опубликован доклад разведки США
- "Ауди" разорвало пополам от удара об столб. Видео
Телеканал "Россия"
-
Смотрите трансляции "Евровидения" на канале "Россия"
- Тайна смерти и завещания Алексея Булдакова
- "Екатерина": долгожданное продолжение сериала. Скоро!
- "Последняя неделя". Новый сериал в 21.00
Вести.Экономика
-
Торговая война между США и Китаем вызывает отток капитала с развивающихся рынков Азии
- В Конгрессе США потребовали у Трампа доказательств "повышения угрозы со стороны Ирана"
- Самые пьющие страны в мире
- Китай продал наибольший объем гособлигаций США с 2016 года
- Чистый вывоз капитала из России удвоился в январе-апреле
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Микрогибриды, "зеленая волна" и минус 1,4: Audi обновила семейство A4
- В России назвали самые продаваемые машины с "механикой"
- Объявлены комплектации первого кроссовера Haval российского производства
- Volkswagen показал салон и кузов нового Golf VIII
- В России назвали цены на вседорожный "каблук" Renault Dokker Stepway
Недвижимость
-
5 стран с самым доступным жильем у моря
- Раздельный сбор мусора будут стимулировать финансово
- Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен
- Туристам предлагают поселиться в гигантской картофелине
- Самым лучшим небоскребом будущего стал мусорный полигон
- Женщина приютила 60 кошек, теперь ее хотят выселить
Вести.Медицина
-
Личный опыт: что происходит при клинической смерти
- Грецкие орехи полезны для гипертоников
- Сколько кофе в день - уже перебор?
- Есть вопрос: почему мы чувствуем усталость даже когда высыпаемся
- Антигистаминный препарат помог победить рак мозга
Вести в 20.00
-
Фантастические рассказы: Путин об оружии
- Минус Климкин: кто следующий
- Почему ребенка бросили в поликлинике
Вести-Москва
-
Мать бросила дочь в поликлинике ради сожителя
- Водители требуют строже наказывать обочечников
- Сергей Собянин рассказал о новой жизни Капотни
- В "Ночи музеев" участвуют парки, банки и даже рынки
- Съезд ведьм выгнали из музея "Царицыно"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Ультраобработанные продукты способствуют перееданию и набору веса
- Искусственный интеллект идёт на войну
- Рукопись Войнича раскрывает новые тайны
- Новый материал позволяет эффективно добывать уран прямо из морской воды
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом