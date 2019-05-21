"Один день Ивана Денисовича": Глеб Панфилов завершил съемки картины накануне своего юбилея
Режиссер Глеб Панфилов накануне своего 85-летия завершил съемки картины "Один день Ивана Денисовича".
Фильм снят по мотивам рассказа лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына. Панфилов дописал историю солдата Ивана Шухова, рассказав больше подробностей о том, как именно он воевал, как попал в плен, как бежал из него, как попал в лагерь. Эту идею поддержала вдова писателя, президент Фонда Солженицына Наталья Солженицына.
"Эта картина о русском характере, о Богом хранимом человеке, который выживает там, где выжить нельзя. В самых нечеловеческих, несовместимых с жизнью ситуациях он остается живым и несломленным. Где-то героический, где-то незаметный, где-то твердый, где-то осторожный, он знает, что ему надо выжить ради важной цели. Выжить, не потеряв своего достоинства", — рассказывает режиссер, автор сценария Глеб Панфилов.
Съемки фильма длились две зимы: с декабря 2017 года по февраль 2018 и с января по май 2019 года. Мастер проводил на съемочной площадке по 12 часов почти без перерывов.
"Мы построили на месте съемок режиссерскую палатку с множеством мониторов — думали, что Панфилов сядет в нее и будет командовать оттуда. Но он всегда был на площадке, всегда смотрел в видоискатель, всегда был рядом с актерами. Для меня это был колоссальный интереснейший опыт", — вспоминает оператор военного блока Михаил Хасая, известный по таким картинам как "Притяжение" и "Трезвый водитель".
Последний съемочный день прошел в музее-заповеднике А.П. Чехова "Мелихово". В помещении старой сельской школы был снят допрос Ивана Денисовича, попавшего в немецкий плен. Роль Ивана Денисовича Шухова сыграл Филипп Янковский.
"Эта история о несломленном характере, о жажде жизни, о любви и преданности. И мне хочется верить, что когда картина будет выходить на экраны, найдется немало людей, которые захотят потратить время не на очередную мишуру спецэффектов, а на большую картину большого мастера", — говорит исполнитель главной роли Филипп Янковский.
Также в картине снялись Артур Бесчастный, Александр Караваев, Степан Абрамов, Игорь Савочкин, Сергей Карякин, Денис Карасев и другие.
"Уверен, что сейчас, когда тема ГУЛАГа многим кажется закрытой, режиссер хочет сказать что-то, о чем пока знает он один", — объясняет оператор-постановщик фильма Михаил Агранович, снявший с Глебом Панфиловым четыре картины.
Производством нового фильма "Один день Ивана Денисовича" занимаются кинокомпания "Вера" и телеканал "Россия 1", а продюсерами выступили Максим Панфилов ("В круге первом", "Иван сын Амира", "Без вины виноватые", "Хранить вечно"), Антон Златопольский ("Движение вверх", "Салют-7", "Притяжение") и Ирина Савина ("Схватка", "Куприн. Поединок", "Бессонница", "Побег").
Зрители увидят фильм весной 2020 года — он должен выйти в прокат ко Дню Победы.
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