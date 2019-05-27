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27 мая 201911:01 Иван Литомин

Положил журналиста на лопатки: какой вопрос вывел из себя чиновника из Хакасии

Положил журналиста на лопатки: какой вопрос вывел из себя чиновника из Хакасии

В "Единой России" извинились за нападение чиновника на журналиста. Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев набросился на корреспондента после вопроса о жилье для погорельцев. Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился за "безобразную сцену" с однопартийцем и сообщил, что в ближайшее время случай рассмотрит комиссия по этике.

Проверку этого нападения начал и Следственный комитет. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства. Что же вызвало такую реакцию чиновника?

Глава Ширинского района Республики Хакасия Сергей Зайцев совершил нападение на съемочную группу программы "Вести. Дежурная часть".

"Мы пришли к государственному служащему Зайцеву, выполняя свои профессиональные обязанности. Хотели спросить, почему жители района, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад, вынуждены существовать в нечеловеческих условиях", — рассказал корреспондент ВГТРК Иван Литомин.

Житель поселка Шира Республики Хакасия Сергей Мусорин провел для съемочной группы экскурсию по собственному дому. Главные экспонаты — плесень, труха и трещины. В комнатах стоит невыносимый запах канализации.

"Здесь был вот такой пузырь воды. Вот до сюда свисал", — показывает житель поселка Шира Сергей Мусорин.

Такое жилье Сергею Мусорину выделили местные власти. Его прежний добротный дом сгорел во время сильных пожаров, охвативших Хакасию в апреле 2015 года. Тогда в республике погибли более 30 человек, пламя уничтожило полторы тысячи построек. На строительство новых домов из федерального бюджета было выделено порядка 5 миллиардов рублей. Сроки сдачи объектов постоянно сдвигались. В итоге люди въехали в сарайчики, жить в которых было невозможно.

"Мы, когда сюда приехали, здесь был ужас: крыша протекала, полы — вот посмотрите, все разваливалось", — рассказывает жительница Ширы Любовь Панарина.

В ремонт, казалось бы, готового жилья семья Васильевых вложила почти 300 тысяч рублей. И так почти в каждом доме. Бывший руководитель республиканского управления капитального строительства Андрей Степанов уверяет, что контролировать масштабную стройку должна была местная администрация. Но в итоге — многомиллионные хищения и непригодные для жилья гнилые коробки.

"Стоять за спиной у каждого строительства невозможно! Какой цемент он кладет? Какой бетон использует? Как это отследить?" — говорит Андрей Степанов, в 2015 году он занимал пост руководителя управления капитального строительства.

Местные жители не раз жаловались на некачественное жилье главе Ширинского района Сергею Зайцеву. Суд признал, что из-за его халатности поселок оказался в эпицентре огня, погибли больше десяти человек. Зайцева приговорили к четырем годам лишения свободы, но тут же отпустили по амнистии.

Именно с вопросами о том, куда ушли бюджетные миллионы, журналисты ВГТРК пришли к главе района Сергею Зайцеву. Он прекрасно знает, что новые дома для погорельцев в поселке Шира разваливаются на глазах, но помогать жителям не собирается. Говорит, это не в его компетенции. Разговор, закончившийся избиением, не задался с самого начала.

Чиновника, судя по всему, больше заботит собственное благосостояние. Не в пример сараям-новостройкам Зайцев живет в огромном коттедже на центральной площади поселка: три отдельных въезда, роскошная баня, дорожки, выложенные брусчаткой, отдельный хозблок — все огорожено высоким кирпичным забором.

- У меня еще остался вопрос по вашему дому. Кто вам его построил?

- А тебе какое дело!

По словам местных жителей, особняк главе построила фирма, которая выиграла конкурс на возведение в райцентре очистных сооружений. По оценкам экспертов, сумма госконтракта была завышена почти в два с половиной раза. По документам за резервуары и насосы заплатили около полмиллиарда рублей, тогда как их реальная цена — порядка 180 миллионов.

"Тут вот какая загадка. Они со всего поселка как бы стоки собирают, привозят сюда на хранение. А отсюда никуда не вывозят. Куда это пропадает отсюда, можно только догадываться", — рассказал житель поселка Виктор Макаров.

- Магия?

- Нет. В озеро просто сливают и все.

Как же так получилось, что и коттедж, и очистные сооружения строили одни и те же строители?

Еще одна загадочная история связана с участком под полигоном твердых бытовых отходов. Эта земля принадлежит адвокату Сергея Зайцева — Павлу Двигуну. Именно он 9 лет назад помог чиновнику избежать ответственности за превышение должностных полномочий.

Возможно, в благодарность Двигун и получил муниципальную землю, а потом сдал ее в аренду администрации. Теперь район ежегодно платит собственнику по 2 миллиона рублей. Вопрос про мусорный полигон стал, похоже, последней каплей в разговоре с Сергеем Зайцевым. Он рассвирепел и набросился на журналистов с кулаками.

На крики в кабинет главы сбежались его заместители. Примечательно, что ни один из этих взрослых людей не решился вмешаться в избиение и оттащить своего начальника. Вместо этого они предпочли закрыть объектив видеокамеры, чтобы буйство их шефа не попало в кадр. Группа поддержки силой выставила съемочную группу за дверь и устроила экстренное совещание. Через пару часов представительная планерка переместилась из администрации в ВИП-зал местного ресторана. О людях, которые там собрались, можно судить по автомобилям у входа — роскошные иномарки с красивыми номерами стояли поперек парковки. Из ВИП-зала то и дело доносились нецензурные фразы.

Вероятно, именно на этом совещании Зайцев и компания придумали, как оправдаться перед местными жителями за дебош в администрации.

На следующий день местный интернет-портал опубликовал статью с громким заголовком о "провокаторах" с некоего канала "Вести 24". Сергей Зайцев по телефону в красках описал журналистам своё видение встречи.

- Да он специально упал, я его даже не трогал. Он спровоцировал меня. Я так понимаю, он профессионал в этом.

- В падании на землю?

- Ну да.

О сомнительных бизнес-схемах Сергея Зайцева журналисты сообщили в правоохранительные органы. Для руководителя межрайонного отдела Следственного комитета Федора Попиякова рассказ стал сюрпризом.

В отделе МВД по Ширинскому району дальше КПП съемочную группу не пустили. Руководство местной полиции так и не решилось ответить на вопросы журналистов.

Принять съемочную группу отказался и районный прокурор. Пресс-служба надзорного органа больше суток искала материалы проверок, но так ничего и не нашла. Выходит, что о махинациях Зайцева знают даже простые жители поселка Шира, а правоохранительные органы — нет. Этакий "ширинский спрут" во главе с чиновником.

"Это такая коррупция по-ширински. Настолько наглой истории я еще не встречал", — говорит общественник и журналист Алексей Носов.

Видимо, отсюда и чувство абсолютной безнаказанности. Если уж Сергей Зайцев так принимает журналистов федерального канала, которые исполняют свои должностные обязанности, то страшно представить, как он общается с местными жителями. Может, поэтому погорельцы из прогнивших домов уже перестали ходить к местному главе и смирились с тем, что ремонтировать свои трухлявые коробки придется за свой счет.

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