В ракету-носитель "Союз" попала молния

Молния ударила в ракету-носить "Союз 2.1б" во время старта с космодрома Плесецк. Момент попадания попал на видео, снятое телеканалом "Звезда".

Как сообщил агентству "Интерфакс" собственный источник в космической отрасли, разряд не нанес никакого ущерба ни ракете, ни ее грузу. Все системы отработали штатно, добавил он.

В военном ведомстве сообщили, что связь с навигационным спутником "Глонасс-М", который выводил на орбиту "Союз", установлена. Космический аппарат работает нормально.

Напомним, ракета-носитель "Союз 2.1б" стартовала с космодрома Плесецк, что в Архангельской области, 27 мая в 09:23.