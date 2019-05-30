Россия отвергла обвинения США в нарушении ядерного договора

Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат назвал заявления американцев атакой на режим контроля над вооружениями. Он также отметил, что подобные претензии не высказываются не на официальных консультациях, а заявляются через прессу.

В среду глава военной разведки США Роберт Эшли заявил, что, по мнению США, "Россия, вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания".

Это обвинение уже раскритиковали в самом Вашингтоне. В частности, американская Ассоциация по контролю над вооружениями выступила с заявлением о том, что обвинения Роберта Эшли бездоказательны, передает телеканал "Россия 24".

"Эшли... только сказал, что у России был "потенциал" для проведения очень маломощных подкритических испытаний, входящих в противоречие с договором, а этот потенциал давно есть у России, Китая и США". К тому же, по словам американских общественников, у США и России с Китаем разные представления о том, что точно запрещено этим договором.