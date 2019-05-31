Депутат Рады пообещал украинской ГТС судьбу металлолома

Без договора с Россией о транзите газа украинская газотранспортная система превратится в металлолом. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович.

"Не подписан ключевой договор вообще с Россией, без которого мы не существуем. Мы просто еще 3 миллиарда долларов — своих денег будем доплачивать", — заявил он.

В 2015 году Украина перестала покупать напрямую газ у России. Она использует реверсный газ, закупаемый в Европе. Действующий договор о транзите газа истекает 31 декабря 2019 года, напоминает РИА Новости.

В настоящее время Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа. Пока конкретных договоренностей не было достигнуто.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что никакого реверса газа на Украине нет, это "чушь и обман". Газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через нее, и если транзита не будет, не будет и реверса.