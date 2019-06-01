Мини-футбол. "Тюмень" обыграла КПРФ и впервые стала чемпионом России

В четвертом матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу "Тюмень" обыграла КПРФ со счетом 3:2 и впервые в истории стала победителем национального первенства.

У победителей встречи хет-трик оформил Артем Антошкин (25-я, 43-я и 46-я минуты), у проигравших отличились Арсер Багиров (11) и Янар Асадов (48).

Таким образом, счет в серии до трех побед стал 3:1 в пользу "Тюмени", для которой ранее высшим достижением были серебряные медали турнира. Также они дважды становились бронзовыми призерами чемпионата России.

В противостоянии за бронзу чемпионата страны "Новая Генерация" встречается с "Динамо-Самарой", счет в серии 2:1 в пользу волжан.