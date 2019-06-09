Филип распустил парламент и назначил дату выборов

В Молдавии распущен парламент и назначены досрочные выборы, соответствующий указ подписан исполняющим обязанности президента Молдавии Павлом Филипом. Выборы состоятся 7 сентября. На брифинге, состоявшемся после подписания документа, Филип назвал досрочные выборы единственным демократичным выходом из кризисной ситуации.

Ранее Конституционный суд страны принял решение о передаче полномочий главы государства исполняющему обязанности премьера Павлу Филипу. Президент Молдавии Игорь Додон назвал это решение "узурпацией власти". Однако глава Молдавии призвал население сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Додон рассказал, что обратится к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти и не исключил, что "призовет народ Молдавии на беспрецедентную мобилизацию и выход на мирные протесты".

Парламенту Молдавии, не сумевшему после февральских выборов сформировать правящую коалицию и правительство, в субботу удалось преодолеть угрозу роспуска и организации досрочных выборов. Поддерживающие президента Молдавии Игоря Додона социалисты договорилась с проевропейским блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдавии (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный и сформировано правительство во главе с премьер-министром Майей Санду, возглавляющей входящую в блок Acum Партию действия и солидарности. После этого сторонники ДПМ заблокировали входы в правительство и министерства.

Усилия парламентских партий по выходу из политического кризиса приветствовали посольства США, России и ЕС в Молдавии, которых Додон проинформировал о возможной дестабилизации ситуации в республике. Накануне в Молдавии была усилена охрана госучреждения и дипломатических миссий.

Парламент Молдавии признает незаконным кабмин Филипа, считает это узурпацией власти бывшим правительством и намерен обратиться в Совбез ООН, передает РИА Новости.