Американские политики напомнили Захаровой о рабовладельческих временах

Действия США на международной арене напоминают официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой о рабовладельческих временах, когда "можно было просто управлять рабами". Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1" в воскресенье.

По словам дипломата, следствием именно такой политики, а также крайне требовательного отношения США к другим странам стала в том числе проблема денуклеаризации Корейского полуострова.

Как подчеркнула Захарова, данная проблема возникла не сама по себе: она "десятилетиями под влиянием американской дипломатии формировалась и укреплялась".

Официальный представитель МИД РФ указала также, что США готовы на все, чтобы ухудшить взаимоотношения России и Китая. По ее словам, на Западе "очень сильно испугались" того, что происходит в отношениях РФ и КНР.

"Они (США) будут стараться сделать все для того, чтобы это взаимодействие, которое есть между Москвой и Пекином, ослабить как минимум — все будет поставлено на карту", — сказала Захарова.

Она добавила, что для достижения этой цели в США уже разработаны определенные программы, предложены планы, и они уже реализуются.